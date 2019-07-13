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煎餅店遭韓粉霸凌！廣德家穿「溜之大吉」快閃　在地人力挺：感覺高雄被踐踏

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▲▼ 遭韓粉霸凌！廣德家穿「溜之大吉」快閃鳳山　在地人痛心力挺：感覺高雄被踐踏 。（圖／東森新聞）

▲民眾到場聲援力挺。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／高雄報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」因公開罷韓，引發韓粉不滿，店家網路頁面遭網友留言恐嚇「燒店」、「對家人不利」等字眼，讓業者身心俱疲，也因此無法繼續在原地址繼續開店。日前他穿著「溜之大吉」快閃到高雄鳳山時，就有不少民眾現身力挺，還有媽媽揹著小孩到場，儘管汗流浹背仍是不忘給老闆加油打氣。

滿滿的人潮聚集在騎樓下，一路排到巷口，排出長長的人龍，民眾們齊聲喊著：「廣德加油」，為的就是給老闆滿滿的信心與打氣。這次老闆的快閃到了鳳山，雖然價格上寫著「1到100任你付」，但不少民眾都直接掏出好幾張鈔票表示支持，更有人直接掏出兩張20元美金，用行動力挺。

▲▼ 遭韓粉霸凌！廣德家穿「溜之大吉」快閃鳳山　在地人痛心力挺：感覺高雄被踐踏 。（圖／東森新聞）

廣德家老闆表示，因為韓粉登門、網路騷擾，因此原店才會歇業，改成各地快閃。他說：「就像詐騙集團打電話給你，跟你說你小孩怎麼了，家人就會很緊張」。支持他的民眾則表示，「大家都要理性一點啦，支持誰都沒有錯」、「我感覺我們高雄好像被撕裂、被踐踏，這就是高雄人現在的心情，我也是在高雄長大，我是高雄人」。

▲▼ 遭韓粉霸凌！廣德家穿「溜之大吉」快閃鳳山　在地人痛心力挺：感覺高雄被踐踏 。（圖／東森新聞）

對此，廣德家老闆也表示，儘管遇到那麼多困境，但還是繼續支持霸韓的理念，因為我覺得宗旨不變、初衷不變，才是真的說到做到。

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關鍵字：廣德家,韓粉,韓國瑜

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