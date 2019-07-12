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影／李佳芬崩潰、韓冰受不了…　韓國瑜秒變臉洩真感情「家庭主旋律變了」

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記者許力方、李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜夫妻「農舍違建」爭議延燒，夫人李佳芬11日接受政論節目call out時，談及女兒韓冰忍不住淚崩，因為韓冰看到她第一句話就說「媽媽妳好辛苦」、「我才回來一個禮拜就受不了」。韓國瑜12日被追問妻女，先是笑了幾聲，接著溫柔地說，韓冰回來放暑假、想放鬆，但「現在這個家庭生活主旋律都變了」，所以覺得壓力大。

李佳芬一再強調，農舍購入過程合法，主建物不是自己蓋得，且會配合拆除，11日晚間在節目上坦承，曾向韓國瑜訴苦「我不是鋼鐵人」，如果能選擇寧願回到原點，隨後聊到韓冰，更在鏡頭前委屈地哭了出來。女兒剛好在這時回台放暑假，見到媽媽講的第一句話就是「媽媽，妳好辛苦喔」，「我才回來一個禮拜，就受不了了，妳這麼久，這個日子怎麼過下去？」

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢，李佳芬致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲農舍違建爭議延燒，李佳芬泣訴：我不是鋼鐵人。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

▲韓冰在母親節當天在臉書發文祝福李佳芬「母親節快樂」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓冰回台第一句話就說「媽媽辛苦了」，李佳芬淚崩 。（圖／資料照）

對此，韓國瑜12日出席活動被追問，低調表示自已和雲林縣長的私交和農舍違建一點關係都沒有，「法律面前人人平等，依法行政該怎麼辦就怎麼辦」，喊話雲林縣府「該怎麼辦，就怎麼辦」。

話鋒一轉，聊到李佳芬前一晚說「韓冰回台一周就受不了」，韓國瑜語調放慢地說，女兒是回來放暑假，因為平常在學校上課功課壓力比較大，本來想放鬆一下，「現在這個家庭的生活，已經主旋律都變了，所以她覺得心理壓力比較大一點…」想好好放個暑假，但顯然現在的狀態和以前不同，「所以韓冰才會這樣講出來」。

媒體追問，參選2020總統沒有和李佳芬討論，是否讓夫人有點生氣？韓國瑜只是尷尬笑了3聲，說聲「對」，就未再多做回應。至於李佳芬泣訴「我不是鋼鐵人」，他也向網友、名嘴喊話「如果對韓國瑜有什麼批判不滿、直接對著韓國瑜來就好」，不要對著韓家人，「我想這是人與人之間相處最基本的要求、也是最基本的一個拜託」。

▼被問及女兒受不了？韓國瑜先笑了一下。（圖／記者宋良義攝）

▲▼李佳芬崩潰、韓冰受不了…　韓國瑜秒變臉洩真感情「家庭主旋律變了」。（圖／記者宋良義攝）

▼韓國瑜洩露真感情，感嘆「家庭主旋律變了」。

▲▼李佳芬崩潰、韓冰受不了…　韓國瑜秒變臉洩真感情「家庭主旋律變了」。（圖／記者宋良義攝）

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