逛IKEA！高中生「爽擠展間下鋪」躺一排…佔童房滑手機　他酸：當自家嗎

▲原PO到IKEA，看到展示間當場傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

居家品牌宜家家居（IKEA）受到許多台灣人喜愛，店裡擺設讓人相當有「回到家」的感覺，不少民眾就會在展示間慢慢逛。一名男網友日前去IKEA，看到一幕讓他當場傻眼，「現在高中生，把IKEA當自己家？」照片讓其他網友忍不住狠酸，「各大賣場、速食店，都有他們的蹤影」、「暑假到了，很正常。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出幾張照片，只見背景分別是2間IKEA的兒童房展示間，第1、2張照片是質感蔚藍色系展間，裡面放有一張上下舖床。原PO就目睹3個高中生就躺在下舖，整個人上半身躲進簾子後方，露出一雙小腿和鞋子。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲國高中生直接躺在展示間的床上。（圖／翻攝自爆怨公社）

另1間則是甜美嫩粉色兒童房展間，放滿各種少女色系的家具，但卻有4個國高中生分別坐在床邊、小凳子上滑手機。目睹這幾幕，讓原PO在文中直呼，「現在高中生，把IKEA當自己家？玩在一起。睡在一起？」

看到照片後，許多網友也紛紛留言酸，「那年我們在ikea讀的書」、「忘了現在是暑假嗎」、「暑假特產」、「暑假到了通常都是這樣～大賣場百貨公司有冷氣又不用花錢，然後還可以大聲喧嘩拍各種照片」、「現在國曆七月比農曆七月還可怕」、「暑假到了，不意外」、「校門關好可怕，每個人雖然都有學生的時候，可是我以前可沒這樣。」

▲國高中生窩在展示間滑手機。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過也有人直說，不是只有國高中生會這樣做，「高中生？連7、80歲的都這麼幹了」、「很正常啊！如果不是寒暑假時期的話，照片中就會是成堆不要臉的中年老人和老女人還有噁心大媽了」、「可是我上次去逛，很多人也不是都如此，又不只高中生」、「不要說學生～成年人也會，老人家都睡覺，連家長都帶小孩玩」、「不是也有很多大人去那邊睡覺吹冷氣嗎？」

還有網友說，除了觀感問題，最討厭的是霸占不走的人，「討厭去IKEA的時候，有人佔著展示傢俱」、「我每次去IKEA看到這種人我都覺得很北爛，有次我看上一個沙發，我想試坐看看，X的死大叔坐在那超久，看到我要看那椅子，還沒有要起來的意思欸」、「還喜歡待在百貨公司廁所不出來，一直窩在裡面，不是拍照就是聊天甚至吃東西！廁所吃東西是比較香嗎？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！