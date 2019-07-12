內埔警方青春專案　逮獲1毒品通緝犯、開出5張菸害罰單　

▲屏東縣內埔警分局11日晚上結合各局處實施「2019年暑期保護青少年-青春專案」勤務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局結合各局處實施「2019年暑期保護青少年-青春專案」勤務，於11日晚出動大批相關人員，針對青少年易涉足的不良場所實施臨檢勤務，查獲1名毒品通緝犯，並對複合式釣蝦場及電子遊藝場等處所開出違反菸害防制法等5張罰單，確保青少年有個安全的活動空間。

▲▼稽查電子遊場藝場、KTV等場所。

昨晚的暑期保護青少年-青春專案，由警方結合縣府教育處、消防局、社會局、勞工局、衛生局、城鄉發展處、警察局少年隊及校外會等單位一起執行稽查勤務，針對網咖、電子遊藝場及複合式釣蝦場等場所，除了稽查有無違反室內公共場所禁菸規定的情事外，也加強檢查相關消防、公安設備以防止發生公安意外。

由於7月1日酒駕新制度上路，警方特別向各店家、消費者說明最新的法條及罰則，提醒民眾勿以身試法，這次聯合稽查查獲1名毒品通緝犯，也針對複合式釣蝦場及電子遊藝場等處所開出違反菸害防制法等5張罰單，並由各業管單位追蹤複查。

分局長蔡耀順表示，暑假期間各警察單位均強力執行青春專案，要淨化青少年活動環境，結合縣政府各局處等「第三方警政」的能量，讓稽查所產生的效果更加顯著；更呼籲學生及未成年少應慎選工作，切勿貪圖利益而從事非法工作，而家長要多空出時間陪伴、關心孩子，杜絕青少年犯罪發生。