暑假屁孩出籠！芋圓吐滿地又出言羞辱　老闆娘委屈：賣個冰還要被糟蹋

▲少年不滿遭老闆娘制止打鬧行為，嗆了不堪入耳的髒話。（圖／翻攝自臉書《我是土城人 我愛土城區》）

突發中心／新北報導

俗話說，7月到了，屁孩放暑假，比鬼門開更可怕！新北市土城2名少年於本月11日下午在廣福國小旁的冰店大鬧特鬧！亂搬弄桌子耍猴戲、把芋圓當BB彈亂吐在地上、店家出言阻止還被嗆「X掰！」老闆娘火大說，賣你們冰還被糟蹋！2少年回，「不高興叫警察來啊！也沒屁用！」行徑超囂張。

▲歡樂吃冰不是壞事，但完全不顧別人感受，又浪費食物，令老闆娘感到委屈難過。（圖／翻攝自臉書《我是土城人 我愛土城區》）

據了解，2名少年各點了一碗55元的剉冰，吃了幾口後，基因裡某個奇妙開關突然被啟動，兩人如中邪一般亂搬弄桌子打鬧，導致冰品灑出來，其中一人褲子被潑濕，跳起來大叫，接著兩人進入打鬧模式，冰店變他們的決鬥場，至於芋圓則成了BB彈，嘴含一口開始亂吐，老闆娘滿肚子火。

老闆娘說，地板和椅子都有沾到醬料、衛生紙又撒得到處都是，過去也曾遇到屁孩在冰店打鬧，但通常只要她出言制止，對方就會乖乖坐好吃冰，但這兩位卻特別失控，講了他們還回嘴嗆聲，完全不受控，真的很誇張。

老闆娘無奈表示，賣個冰還要被屁孩這樣糟蹋，將經歷放到臉書社團《我是土城人 我愛土城區》，網友看了超火，紛紛留言，「太誇張了，嘴很秋，這種行為真的蠢到用任何形容詞形容都侮辱了」、「真的很沒水準」、「屁孩真的比鬼門開還恐怖」、「土城有土城的方法，不要口頭勸說，善用拳頭去感受對方在想什麼」

▼店家事後清潔，看到少年亂撒的衛生紙以及冰品的醬。（圖／翻攝自臉書《我是土城人 我愛土城區》）