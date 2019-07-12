暑假到了全國出國前　請記得帶「家庭醫師」去旅行

▲安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘指出，疫苗最佳效力需2至4周，民眾應提前規劃注射，才有最佳保護力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

暑假到來，除了學生族群之外，不少民眾也會趁此長假，全家大小一同出國旅遊，但在出國旅遊之前，如果沒有做好事前準備，不了解當地疫情，或是忘了帶必備藥品出門，就可能會在旅途中發生狀況，輕則掃興，嚴重的話甚至可能影響身體健康。

台南市立安南醫院家醫科主任蔡忠紘醫師表示，要出門旅遊之前，除了找好旅行社之外，也記得同時找「家庭醫師」做旅遊諮詢！蔡忠紘醫師說明，目前根據衛福部疾病管制署的監測資料顯示，近期的國際疫情有：1、登革熱：東南亞國家及馬爾地夫；2、屈公病：泰國、馬來西亞、印尼及馬爾地夫；3、茲卡病毒：東南亞、中南美洲及加勒比海部分國家；4、腸病毒：中國大陸、香港、韓國、日本及新加坡；5、流感病毒：南半球國家如：澳洲、紐西蘭、南非及智利；6、麻疹：越南、泰國、菲律賓、烏克蘭、羅馬尼亞、法國及波蘭

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針對上述的疫情，都可以在出發前先到家庭醫學科門診做旅遊諮詢，無論是疫苗施打、防蚊措施的使用、或是一些常備藥物的開立，都可以在家庭醫學科醫師的全面看診評估之後，給予最好的建議，也就是「國際旅遊處方箋」。除此之外，針對一些旅遊常見問題如：高山症、暈船、暈機、時差，或是針對特殊族群如孕婦或慢性病患的旅遊注意事項，也都可以交給家庭醫學科醫師協助。

蔡忠紘醫師強調，因為疫苗接種後需要一些時間，抗體才會到達有效濃度，所以建議民眾應於出國前2到4週就到家庭醫學科門診先做旅遊諮詢。除此之外，也可以上網至疾病管制署網站了解國際疫情與注意事項，再到門診與醫師討論。在家庭醫師的專業協助之下，可以讓您的旅途更無負擔，少了健康的威脅，更能好好放鬆享受當地的美麗風光。