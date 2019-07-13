2歲兒拒看牙醫...爸獻魔咒「護士很漂亮」秒收服！網笑：男性都適用

▲▼帶小孩看牙醫，一說「護士很漂亮」，兒子立馬乖乖看醫生。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友最討厭的事之一就是看牙醫，父母常要連哄帶騙才能把孩子拖去診所。一名網友就提到，他的兩歲兒子盧了超久，就是不去看醫生，結果他一說「護士很漂亮」，兒子立刻乖乖聽話看牙醫，讓網友全笑翻，也有人表示這是男人天性，「所有年齡都適用」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文提到，兒子一直不聽話，「林北哄很久一直哭鬧，不去看醫生」，後來他跟兒子說了一句「護士很漂亮」，沒想到情勢大轉變，「他乖乖牽著我的手，從麥當當離開~直接換到他時~乖乖上去躺好~"~這招獻敬給各位父母!」

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原PO也附上了兒子看醫生的影片，果然全程乖乖躺在座椅上，完全沒有哭鬧，也沒有掙扎，醫生問什麼問題都回答好，反倒眼睛一直時不時望向「漂亮護士姊姊」，對比背景音裡面，診所裡有小孩哭得超大聲，原PO的兒子顯得果然乖巧，果然「漂亮護士」咒語有發威。

這個妙招引起許網友回應，「其實這招對其他年齡的男人也很有用喔」、「看護士不是爸爸的福利嗎！怎麼變成小孩的成長故事」、「他ㄧ直在注意護士小姐」、「這麼識貨是不是遺傳老爸的?」、「應該是爸爸教得好」、「小司機」、「小朋友真的不時就轉過去看護士！！真性情」

不過，也吸引不少少女和媽媽來歪樓，原來除了正妹護士之外，負責幫小朋友清潔的牙醫也長得頗帥，意外引起討論，「我只看到醫生好像也蠻帥的！」、「.醫生也很帥ㄟ，這位媽媽精挑細選過」、「醫生的眉毛很美」、「醫生感覺也是帥哥」。