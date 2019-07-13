車格裡剛停好！女駕駛「一旁急臨停」閃進超商　她左後右全卡…崩潰困車上

▲原PO想下車，卻被另一台車擋住。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人如果只是要買個東西，在不違規、不影響別人的情況下，稍微路邊臨時停車，都不會被抗議。一名女網友日前在停車格才剛停好車，車都還沒熄火，另一台車竟然就臨停在一旁。原PO陷入在車門開不得的情況，整個人困在車上動彈不得，讓她只能崩潰直呼，「還讓不讓別人下車！有沒有搞錯。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，她才剛在停車格停好車，還沒熄火，對方馬上在她旁邊臨停、人也跑進超商，讓她很無奈，「還讓不讓別人下車！有沒有搞錯，我後面還有電線桿，也不能後退出去。」

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仔細看看照片，原PO車旁停了一台銀色轎車，一開駕駛座車門，就會撞到對方後車門後葉子板的地方。雖然有人建議她想辦法爬出去檢舉，但原PO也補充，「我每個車門都開不了，右邊是牆、後面電線桿、左邊是她的車」，等於是對方回來前，她整個人就被困在車上，想拍照檢舉也沒辦法。

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▲對方直接臨停在她的車門旁邊。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還在留言處說明當時情形，「我第一反應是先傻眼，覺得她應該不會停，結果我還沒熄火、剛停好，她也馬上來停好了。等我反應過來，她也熄火下車走了，一切都來不及了，哈哈哈！」至於沒按喇叭的原因，則是「因為我想到叭她、她還要走回來、然後再發動，也沒地方停，她心情一定會開始焦慮，就算了。」

看到貼文後，其他人紛紛留言喊扯，「喇叭狂按就對了」、「妳反應太慢啦，要直接按喇叭讓他知道車子裡面有人」、「一種自己方便、別人管他去死的心態。我被違停的包圍過，最後大聲的說我要叫拖吊來，結果1分鐘內鳥獸散」、「而且同款車還擋同款車」、「這個故事告訴我們車子要買有天窗或是敞篷的。」

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