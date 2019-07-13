　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車格裡剛停好！女駕駛「一旁急臨停」閃進超商　她左後右全卡…崩潰困車上

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO想下車，卻被另一台車擋住。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人如果只是要買個東西，在不違規、不影響別人的情況下，稍微路邊臨時停車，都不會被抗議。一名女網友日前在停車格才剛停好車，車都還沒熄火，另一台車竟然就臨停在一旁。原PO陷入在車門開不得的情況，整個人困在車上動彈不得，讓她只能崩潰直呼，「還讓不讓別人下車！有沒有搞錯。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，她才剛在停車格停好車，還沒熄火，對方馬上在她旁邊臨停、人也跑進超商，讓她很無奈，「還讓不讓別人下車！有沒有搞錯，我後面還有電線桿，也不能後退出去。」

請繼續往下閱讀...

仔細看看照片，原PO車旁停了一台銀色轎車，一開駕駛座車門，就會撞到對方後車門後葉子板的地方。雖然有人建議她想辦法爬出去檢舉，但原PO也補充，「我每個車門都開不了，右邊是牆、後面電線桿、左邊是她的車」，等於是對方回來前，她整個人就被困在車上，想拍照檢舉也沒辦法。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲對方直接臨停在她的車門旁邊。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還在留言處說明當時情形，「我第一反應是先傻眼，覺得她應該不會停，結果我還沒熄火、剛停好，她也馬上來停好了。等我反應過來，她也熄火下車走了，一切都來不及了，哈哈哈！」至於沒按喇叭的原因，則是「因為我想到叭她、她還要走回來、然後再發動，也沒地方停，她心情一定會開始焦慮，就算了。」

看到貼文後，其他人紛紛留言喊扯，「喇叭狂按就對了」、「妳反應太慢啦，要直接按喇叭讓他知道車子裡面有人」、「一種自己方便、別人管他去死的心態。我被違停的包圍過，最後大聲的說我要叫拖吊來，結果1分鐘內鳥獸散」、「而且同款車還擋同款車」、「這個故事告訴我們車子要買有天窗或是敞篷的。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
清水健爆AV界新規！導演跪坐湊鼻「前後都要聞」　雙手捧起太衝
反對交往還嗆矮又黑！大社婦買完菜遭刺亡　「弒母男友」載著女兒
空姐「E級雪球狂晃」爆罷工內幕　吳宗憲一句話噴了

關鍵字：停車,車格,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／母病危通知一發！淚求四面佛「做什麼都願意」　她飛泰國還願...人生神轉

影／逢甲大學宿舍變身高級飯店　網友：太誇張，準備轉學了啦！

日本「珍珠咖哩飯」驚悚誕生！台灣網友震撼瘋傳　嘔嘔嘔超想吐

影／他涼亭輕生...竹科旁今晚送肉粽！路線曝「金山街→竹中方向」生人迴避

影／高一兒搞大女友肚！　他「4天後抱孫當阿公」：太刺激的禮物

膚色奶罩卡窗戶　夫邪笑「這妳掛的？」妻看傻…網歪樓：暗號太明顯

影／芒果長黑點！他切掉照吃「劇烈腹痛」掛急診　醫傻眼：可能會死…

手腕卡卡！中醫把脈「冷爆1句」全場鄙視狂盯　他傻傻點頭...下秒後悔喊冤

2020拚觀光！林佳龍提「台灣PASS」　串聯鐵道旅遊生態圈

熱爆！台東金崙39°C　北北基桃8縣市「高溫警戒」注意午後雷陣雨

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

急診室驚魂！莽男就診疑不滿久候　失控拿推車「砸護理師」眾人嚇壞！

手腕卡卡！中醫把脈「冷爆1句」全場鄙視狂盯　他傻傻點頭...下秒後悔喊冤

2020拚觀光！林佳龍提「台灣PASS」　串聯鐵道旅遊生態圈

熱爆！台東金崙39°C　北北基桃8縣市「高溫警戒」注意午後雷陣雨

影／雨天停草叢邊！一點藥「上千螞蟻大軍」爆竄愛車...正妹嚇傻　苦主曝神招

車格裡剛停好！女駕駛「一旁急臨停」閃進超商　她左後右全卡…崩潰困車上

2歲妹睡前吵著開冰箱！媽一開見「冰鎮奶嘴」傻眼　原因曝光網讚翻：有前途

高中職免試入學報到率近9成較去年↑　12萬新生完成報到

帶女友愛心水果！他一開盒見「毛毛2顆」蠢翻　網全笑倒：好克難

影／30歲的你過得好嗎？他曝文組出社會「終於存10萬」　網爆淚：剩XXX元

逛IKEA！高中生「爽擠展間下鋪」躺一排…佔童房滑手機　他酸：當自家嗎

北京制裁對台軍售美企　這些軍火商「中槍」

史丹利深夜買酒解渴　遭人搜光身上現金　還被硬塞這東西…

台灣面板業南柯一夢　謝金河：台4大慘業悲歌唱不完　

「一起死就不痛苦」38歲男掐死老婆和2女兒　岳母驚曝命案真相

「5樓vs.20樓」價差一部進口車 他困擾景觀差很大...網超神分析

瓊斯盃／前金酒洋將「飛魚」為菲出戰　轟炸籃筐狂飆25分

親眼目睹男友行兇！媽媽「滿臉血」趴倒在地　女兒爆哭嚇壞商家：她一直跑

社交電商高峰會吸千人參與　王令麟：東森最有爆發力讓人賺大錢

402比12！眾院通過壓倒性法案　確保911受難者賠償金永遠用不完

蔡英文紐約會面多名議員　美議員：國會可能很快收到軍售F-16請求

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

逢甲大學宿舍變身高級飯店

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

求四面佛救病危母！她飛泰國還願..

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

年收破百！他趁亂提離職後悔了

強降雨訊號！7月下旬台灣在低壓..

恐龍家長逼醫上車看診：我不想吵..

胸貼重機女爆紅　素顏老闆認不出

2歲兒拒看牙醫　爸5字收服全程..

越溺愛越受害　巨蟹座越愛越放肆

「性感小野貓打給爸」她要女兒回..

超神準「色彩占卜」看你最近狀態

買28入可頌！4寶「一早嗑26..

更多熱門

相關新聞

逛IKEA！高中生「爽擠展間躺一排」他傻眼

居家品牌宜家家居（IKEA）受到許多台灣人喜愛，店裡擺設讓人相當有「回到家」的感覺，不少民眾就會在展示間慢慢逛。一名男網友日前去IKEA，看到一幕讓他當場傻眼，「現在高中生，把IKEA當自己家？」照片讓其他網友忍不住狠酸，「各大賣場、速食店，都有他們的蹤影」、「暑假到了，很正常。」

2歲兒拒看牙醫　爸5字收服全程躺好

婆婆辭工作幫帶小孩　媳：燒好香

2歲兒戒奶嘴半年！人妻一招「3天就成功」

手賤貓開窗讓喇牙進屋！飼主嚇歪

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

內衣媽媽綁架案！離奇自拍勒索兒

減肥實境秀冠軍爆肥罹憂鬱症而死

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面