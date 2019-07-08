獨立廚房將成竹市公幼標備　為幼兒量身打造營養

▲新竹市長林智堅參與孩子的料理課，扮起「型男主廚」大展身手。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任後全力推動公立與非營利幼兒園，為了營造更好環境，全面推動「新設公幼獨立廚房」，預估全市公幼將於兩年內皆設有獨立廚房，提供孩子量身打造的餐食。成立20年的大庄國小附設幼兒園也迎來全新廚房，並設置「料理小學堂」，專屬的烹飪學習空間讓孩子個個成為廚藝好手，林智堅也化身型男主廚，在小廚師的「教學」下自製米粉創意餐，他指出，獨立廚房將成新竹市26間公幼、6間非營利幼兒園的基本配備，能為幼兒的營養攝取需求量身訂做，大庄附幼更讓廚房更不只是供餐場域，料理小學堂還提供孩子多元化學習的手作空間。

林智堅說，過去竹市部分公幼因設置較早，缺乏獨立廚房，需與鄰近學校共用廚房，然幼兒飲食有不同的營養攝取需求，包括每日營養需求、食物需較軟較小口，他上任後重新盤點，已投入1768萬元，新設或改善南隘、大庄、建功、新竹、關東等5所公立附幼獨立廚房，目前水源附幼、竹蓮附幼也持續規劃並爭取中央經費中，預計兩年內完成設置後，全市26間公幼、6間非營利幼兒園都設有獨立廚房。

大庄國小附設幼兒園共有3班84位孩子，過去與香山高中共用中央廚房，市府投入566萬打造新設獨立廚房，今年初啟用，不僅配有專屬廚工，每天為孩子量身訂做多元營養午餐與點心，還新闢了一處料理小學堂，經過數月的廚藝課，孩子都已經至少學會2道料理。

林智堅也參與孩子的料理課，扮起「型男主廚」大展身手，在小小廚師們的熟練手法下，端出一道道「焗烤茄汁米粉」、「台式經典炒米粉」等創意料理，小小廚師們也一絲不苟的指導烹煮步驟「你應該要加水跟調味料了」、「米粉掉出來了」，讓林智堅有如置身「幼兒版地獄廚房」，忍不住說「你們好嚴格喔！」

烹煮過程中孩子也自爆「我們每天都在研究米粉，因為新竹的米粉最有名，還有九降風」；林智堅市長也問大家，「等下我們可以一起吃嗎？」孩子更妙答「可以，因為我們是為你準備的啊」，「撩市長金句」也讓現場笑聲不斷。

新竹市政府教育處指出，幼兒的營養需求、口味與成人有不小落差，包括小學國中營養午餐對於調味料、菜色的需求比較多元，但幼兒餐食通常會避開較酸辣的刺激性食材，另外，為避免幼兒用餐噎到，通常食物需要特別製成小塊處理，也須避開魚或肉的骨頭，口味上也須較為清淡。幼兒園有獨立廚房、獨立廚工，由於食材、人事經費皆是由市府支應，不僅能協調口味，也能提供孩子更營養、豐富的菜色。

教育處說，廚房不只能烹煮食物，也能成為學習場域，以往對學校廚房的想像侷限在供餐功能，這次透過學校教學團隊、建築師及市府團隊對幼兒園廚房的設計規劃，結合教育、建築及行政三面向，與建築師討論規畫設計出料理小學堂空間，將適合幼兒的生活體驗和樂趣融入在建築當中，果然讓孩子都個個成了廚藝高手。