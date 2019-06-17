世界射箭錦標賽　譚雅婷、陳怡瑄勇奪2金1銅

▲新竹市反曲弓女團與教練合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2019年射箭世界錦標賽於6月10日開始在荷蘭斯海托亨博斯舉辦，我國反曲弓和複合弓項目頻傳捷報，在反曲弓項目男、女團皆搶進八強，取得六張東京奧運滿額門票。新竹市代表隊更取得2金1銅佳績，分別為射箭雙后譚雅婷與陳怡瑄，分別在反曲弓女子團體組與複合弓女子團體組拿下金牌，而陳怡瑄與陳界綸在混雙拿下銅牌。新竹市長林智堅表示，新竹市一直擔任著選手們的後盾，希望選手以東京奧運奪牌為目標。

「臨機應變很重要，選手們表現得非常穩定。」從世界盃射箭賽第三站土耳其的金牌，到本次世界錦標賽的金牌，女團教練倪大智對於選手們的表現表示滿意，「階段性的任務已經取得，我們將全力備戰東京奧運。」教練表示將針對選手們賽事期間所面臨的狀況，積極處理。

「非常非常開心。」睽違20年後奪下複合弓女子團體組金牌的陳怡瑄賽後表示到，賽事過程中與隊友陳麗如、黃逸柔展現抗壓性，即使在第2局兩分落後情況下，最終還是以逆轉5分的比數，229：224勝美國，繼1999年後拿下史上第2面世錦賽金牌，其中第四局中華隊更是以連3支10分箭強勢收尾。「雖然無法參加自已的畢業典禮有點遺憾，但這一面金牌也是最好的畢業禮物。」今年預計從國立體育大學畢業的陳怡瑄說道。

「金牌。」譚雅婷霸氣的說，反曲弓在金牌戰過程中，由譚雅婷與隊友雷千瑩、彭家楙，擊敗里約奧運金牌由前任和現任世界紀錄保持人崔美善、姜彩榮領軍的南韓隊，順利拿下史上第一面世錦賽女子反曲弓金牌，譚雅婷表示相信自己，相信隊友，為東京奧運努力。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，射箭項目是新竹市基層運動的重點項目，感謝體育署的支持與補助4000萬，預定於富禮國中整建射箭館，讓選手的好表現能夠延續，而市府也將持續扎根基層運動推展，從競走運動、拳擊、棒球、射箭、街舞等多元項目上，積極投入更多的資源，協助三級運動項目的發展，在硬體設備上每年投入逾1.7億元改善學校體育設施，希望給予熱愛運動的孩子們更有感的建設，也讓新竹市逐漸成為運動選手的搖籃。