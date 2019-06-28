竹市推動健康促進學校計畫　連續三年獲頒優等縣市

▲新竹市健促獲將團隊在成果展示區與彭富源署長合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府近年推動「健康促進學校計畫」，成績斐然，昨(27)日獲教育部頒發106學年度優等縣市獎項，市府近年積極整合各校健康促進相關資料，並重新檢視推動成果，結合家長與社區資源，讓各項健康促進議題能夠融入教學中，產生實際成果，使本年度獲獎項目大幅躍進。新竹市長林智堅表示，健康促進確實落實在生活行動中，將讓學童更健康幸福。

「投資孩子的健康，是打造未來幸福的最佳保證。」林智堅指出，這就是推動健康促進學校的價值，近幾年新竹市政府以「微笑城市、延續幸福」為主軸，持續推動健康促進學校計畫，104、105、106學年度連續三年獲教育部頒發健康促進學校優等縣市，在學生健康推動部分持續耕耘，讓健康促進學校工作在校園扎根進展，藉以營造健康校園氛圍，維護學生及教職員工健康。

「健康促進學校絕對不是短暫的活動，而是必須長期且徹底執行的計畫」獲頒視力保健議題優良學校獎的港南國小校長陳麗雲表示，學校結合護理師、班導師、行政人員、志工媽媽等，透過課程、舉辦活動以及落實生活常規教育，讓學生將健康促進的概念潛移默化，獲獎絕對不是學校單方面努力就可以做到的，還必須透過學生將正確觀念帶回家及社區，並影響身邊的人共同努力。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，新竹市14歲以下人口佔總人口18%，因此將正確健康觀念於在學階段建立顯得相當重要。學生健康成長是竹市教育推動的首要目標，因此新竹市在視力保健、口腔衛生、健康體位、菸害防制、性教育（含愛滋病防治）、全民健保以及正確用藥等議題不斷扎根，並結合衛生局、消防局、牙醫師公會的力量以及社區的資源，來共同推動健康促進計畫，未來仍將持續推展健康促進學校計畫，期盼學生能健康學習及成長。

教育處表示，除本市獲推動健康促進學校計畫優等縣市外，另本市所屬港南國小、水源國小、北門國小、新竹國小、竹蓮國小、南寮國小、載熙國小、竹光國中、內湖國中、虎林國中及成德高中9所中小學，分別獲視力保健議題績優學校獎、健康促進學校校園健康主播影片競賽全國第四、口腔保健成效評價佳作、菸檳防治成效評價佳作、性教育(含愛滋病防治) 成效評價佳作、性教育(含愛滋病防治)桌遊設計競賽國小組優良、國中組佳作及全民健保創意影片第三名及佳作等佳績，各校在健康促進議題的推動上不遺餘力，將提供學生更好的校園學習環境。