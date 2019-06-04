竹市第二座自造教育與科技中心啟用　推科技自學

▲新竹市第二座自造教育與科技中心今(4)日於虎林國中正式揭牌啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暨106年在培英國中成立第一座自造教育示範中心，第二座自造教育與科技中心4日於虎林國中正式揭牌啟用，虎林國中學生所設計的幻象幸褔號飛機，在所有貴賓上空呼嘯而過、懸空盤旋表演，讓所有貴賓感受到自造教育的魅力，新竹市副市長沈慧虹說，未來中心將推動科技領域課程，包含傳統工藝、程式設計、數位自造等，培育更多小小創客。

沈慧虹表示，感謝虎林國中特別精心設計的啟用儀式，讓虎中的孩子有機會展現自信與專業。為推展本市自造與科技教育，暨前(106)年在培英國中成立第一座自造教育示範中心，第二座自造教育與科技中心在虎林國中啟用，均衡本市科技教育設備資源，讓本市學子能就近使用科技中心設備。未來科技教育中心以推動108課綱，科技領域課程為主要目標，含括傳統工藝、機電整合、數位自造、程式設計、新興科技等面向，落實科技課程並培育本市學子具創客特質。

虎林國中校長鄭明谷表示，感謝教育部補助增設智慧科技設備經費，另外更感謝市府額外補助裝修費用，改造兩間自然科教室整體規劃成立科技中心。學校教師團隊也結合在地周邊機場的特色，開發幻象雄風科技課程，讓學區學生不再只是對飛機起降時的巨大聲響有感，也能與幻象戰機有更多層次的親近，對家鄉有更深的認識與連結，更期待透過科技特色吸引更多新生入學。

新竹市政府教育處長李芳齡指出，自培英國中申請成為第一所自造教育示範中心之後，便積極鼓勵香山區的虎林國中結合周邊社區設置科技中心發展特色，更是希望讓香山區的孩子也能享受更多科技教育的資源。本次特別有文化意涵的迎賓禮品「單寶格」，就是透過該校科技與藝文教師團隊在辦理故宮文物展之後，跨域合作所激發的創意，並在製作過程中，由師生共作將課程、學理、實作、創意等巧妙揉合，建立動手做的科學教育基礎，連結跨領域實用知識。

教育處表示，為符應科技城的特色，本市積極結合新竹園區與工研院的研究資源，清華、交通大學的學術資源，打造本市推動科技教育資源，除與交通大學共同簽訂「12U10資訊領域師培課程教材使用合約書」培育本市3-12年級資訊科技教師，並參與國立清華大學STEAM學校相關師培課程，發展出國中小端STEAM科技教育的教案，讓新竹市成為一個具備科技能量的「自造城市」。透過虎中教師團隊的熱情，凝聚出香山區中小學師生共好的理念，一同努力打造本市108課綱科技領域的特色，為打造優質科技城市奉獻心力。