爺奶愛學習　竹市樂齡中心再奪場次、人次、時數三冠王

▲快樂劇場蔡群秀老師與東區樂齡中心爺奶演員們熱情賣力演出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應高齡化社會，竹市府力推樂齡教育，於三區設置「樂齡學習中心」，根據教育部統計107年度樂齡學習執行成效，竹市已連續二年，奪下平均執行場次、平均出席人次、平均執行時數三冠王，新竹市政府教育處長李芳齡表示，除三區樂齡中心之外，市府也啟動宅配樂齡課程，方便長輩在社區就近學習，歡迎民眾多加利用。

高齡92歲的曾勉阿嬤，當初在孫女鼓勵下報名「快樂劇場」課程，她表示，因為兒孫忙於事業沒辦法陪在身邊，但幸運地來到劇場這個大家庭，她說：「劇場上課真的非常開心，還實現年輕時不敢想的夢想，當上女主角！」。劇場蔡群秀老師也指出，曾勉阿嬤是劇團的寶貝，「她真的很棒」，每次上課除了叮嚀學員要活就要動，更不時施展她至今仍然優雅柔軟的身段，向大家示範健康操。

李芳齡表示，新竹市致力推動樂齡學習，今年再度蟬聯樂齡學習三冠王的佳績，平均一間樂齡中心，一年之執行高達1109場次、2364小時之課程，出席人次更高達3萬多人次，三項數字得下全國第一，顯見新竹市的長輩們的好學，透過不斷學習，讓自己成樂齡生活的主角，感謝樂齡學習中心團隊及志工們的努力，不僅成績斐然，也讓長輩除了「家」以外還有一個同樂共學的歡喜據點。

「新竹市樂齡學習中心各項執行數據，遙遙領先全國366所樂齡學習中心。」東區樂齡中心陳明雄主任興奮地表示，樂齡中心隨時都有超過兩千名學員上課，舉凡語文、書畫、瑜珈、舞蹈、戲劇、音樂、藝術賞析、各種樂器學習及球類等共八十門課程，很高興樂齡學習中心能讓兩千多名長輩重拾生活重心，成為生活中的支柱，爺奶學員們常笑說「我們現在不是待在家，就是在往樂齡中心的路上，樂齡中心幾乎成為我們退休後的第二個家！」

教育處表示，市府結合3所社區大學、3所樂齡學習中心及各級學校及民間團體共同推動創意、在地的高齡學習課程，學員參與度高，師資來源多元且專業，為推動活化高齡人力資源再運用，部分學員從受教者變為樂齡志工，甚至施教者，走入人群、服務人群、樂活新竹，落實「高齡服務高齡」的理念。

新竹市各區樂齡開課訊息每月皆公告在 https://moe.senioredu.moe.gov.tw/HomeSon/Hsinchu/HsinchuIndex 網站，歡迎年滿55歲以上的民眾上網查詢相關訊息，若對課程有興趣電洽各區樂齡中心詢問。