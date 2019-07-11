致詞全文／蔡英文出訪喊3主張：帶領國家走出去是總統最重要任務

▲蔡英文發表「自由民主永續之旅」行前談話。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文11日中午出發展開為期12天的自由民主永續之旅，前往台灣在加勒比海的友邦國家，包含海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞。蔡英文於桃園機場的行前談話中提出3項主張，強調「帶領國家走出去是總統最重要任務」。



蔡英文在登機前發表談話，說明此行將和全世界分享自由、民主、永續的臺灣價值，傳達「和世界共享自由開放的價值」、「堅定守護民主制度」、「以永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作」等三個台灣主張。

包括總統府副秘書長施克和、國家安全局長彭勝竹、國家安全會議副秘書長陳文政、僑務委員會副委員長高建智、外交部次長曹立傑、使節團團長尼加拉瓜共和國大使達比亞(William Manuel Tapia Alemán)及聖露西亞大使勞倫特（Edwin Laurent）等均到場送機。

蔡英文致詞全文：

等一下，我們就要出發拜訪加勒比海友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、以及聖露西亞。行程中，我們也將過境美國。

這一趟訪問命名為「自由民主永續之旅」，自由、民主、永續，是我們想和全世界的好朋友分享的臺灣價值。帶領國家走出去，就是總統最重要的任務。

這一次出訪，我們將會向世界傳達三個臺灣的主張。

第一，「臺灣會和世界共享自由開放的價值」。我們是海洋國家，是世界的臺灣，所以我們絕對不會把自己封閉在臺灣海峽的一角。我們也期待在出訪的時候，為臺灣尋找更大的空間以及商機。

第二，「臺灣會堅定守護民主制度」。我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透。這些挑戰也是全世界民主國家共同面臨的挑戰，我們會和理念相近的國家互相合作，一起確保民主制度的穩固。

第三，「臺灣會以永續發展為目標，來推動互惠互助的國際合作」。臺灣跟友邦之間，長期在農業、醫藥、教育等領域進行合作，這幾年國際合作的重點，也擴及到海洋安全、潔淨能源、以及應對氣候變遷的計畫。我們會依循聯合國的「永續發展目標」，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

廣大的世界就在我們眼前。這一次出訪，我會透過社群媒體，把臺灣在國際舞臺上的成就，以及大家拚外交的成果，用最即時的方式介紹給國人同胞。我們現在就出發。

▼陳菊、立院副院長蔡其昌、總統府副秘書長劉建忻，一同隨行蔡英文出訪。（圖／記者陶本和攝）

▼蔡英文出訪隨行委員，管碧玲、羅致政、趙天麟。（圖／記者陶本和攝）

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