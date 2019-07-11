遭嗆應召的！18歲女學生告韓粉「捍衛自己的正義」　校方證實為高校畢業生

▲高雄香蕉煎餅店推出「發大財煎餅」，意外引起楊姓女韓粉飆罵受訪女學生。（圖／東森新聞）



記者陳玉／綜合報導

高雄市鹽埕區香蕉煎餅店為諷刺市長韓國瑜，推出「發大財煎餅」1份1000元，引發各界討論，更有位楊姓女韓粉誤闖進而情緒失控，對前來消費的女學生大聲飆罵；事後有許多韓粉肉搜到女學生社群帳號，留下不少激進字眼，還指控她是演員。對此，該名女學生11日凌晨透過發文決定提告。《ETtoday新聞雲》查到女學生為某高校進修部畢業生，透過訊息想約訪女學生，但截至出稿前對方皆未讀未回。

校方低調向記者表示，近日有關心高雄煎餅店的新聞，但一直到記者找到學校詢問才知道畫面中的女學生是該校學生，經查後確認她是進修部的畢業生，但礙於個資法不便透露。

針對學生未來在外若遇到情緒較激動的民眾該如何因應？校方表示，會告知學生要先冷靜判斷情況，避免與對方正面衝突，必要時離開現場，以自我保護為優先。

▲18歲女學生今透過臉書發文「確定提告」。（圖／翻攝當事人臉書）



回顧案情，高雄某香蕉煎餅店為反諷刺韓國瑜推出1份1000元「發大財煎餅」，6日女學生到店內消費接受媒體訪問時，卻遭誤闖的楊姓女韓粉怒嗆「我說韓國瑜好，請問妳他哪裡不好？」，甚至在離去前飆罵「你們憑什麼把韓市長罷免？去死吧！」

事後，楊女脫序行為引起關注，臉書也遭網友肉搜，9日凌晨楊女也寫下千字道歉文，坦言自己當天是誤入「民進黨的人開的甜品店」，遭到設計、羞辱，文末寫下「情緒沒有控制好，在這裡跟大家說聲對不起，不要再罵我了！」

另外女學生也透過臉書發文，她的IG被韓粉灌爆罵翻，「說我假高中生/應召女/演員/設陷阱等傻子上鈎/欺負發瘋的人」、「到底什麼才是真的，我看只有韓粉看到的才是真，別人看到的都是瞎，我不看藍綠，只看會不會做事。」

原本女學生選擇默默承受，直到一名高雄網友私訊表示，希望她可以堅強勇敢地提告，「因為妳越覺得不要跟他們計較，壞人就越猖狂，心智不夠堅強的就可能因此輕生」，「我家人就是因為網路霸凌走了，所以請妳一定要勇敢、堅強！」女學生因此下定決心決定提告韓粉，「我決定要捍衛自己的正義，也讓那些人知道要為自己的言行負責。」