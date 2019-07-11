深夜11點「黑蝴蝶飛來」趴棉被不走！「可能是爸爸」她秒笑：想我們了？

▲半夜怎麼有蝴蝶爬上床啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

許多人都相信，過世親人會化身成昆蟲回家看一看。一名女網友貼文表示，最近某天晚上11點多，她眼角餘光瞥見有東西在床邊動，一看驚呼「這是什麼！」因為一隻大蝴蝶竟然乖乖趴在棉被上。隔天她和媽媽聊到這件事，認為蝴蝶可能是爸爸的化身，笑說，「還是他想我們？然後順便看弟弟？」媽媽也相當認同。

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，當時是晚上11點多，「想說什麼東西在旁邊動，往旁邊一看……靠腰喔！這是什麼！」原PO附上2張圖，只見一隻黑色翅膀的大蝴蝶趴在床上，就算原PO用很近的距離拍攝，蝴蝶也不閃躲，感覺就是靜靜地趴在她身邊。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO離蝴蝶相當近，牠完全沒有被嚇跑。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

隔天，原PO便和媽媽聊到這件事，兩人也進行了一段格外溫馨的對話：

原PO：昨天那個是什麼？

媽：我怎麼知道？而且一直在我身邊飛來飛去不走。

原PO：是喔！昨天牠停在弟弟的棉被就不走，我給牠放旁邊。

媽：可能是爸爸吧！

原PO：還是他想我們？然後順便看弟弟？

媽：可能喔！而且黑的很漂亮又很大隻。

最後原PO忍不住笑說，「如果真的是老爸回來，也不要這樣嚇人嘛！」留言處則藏不住思念之情，「我好想我爸」，而且早上起來，蝴蝶就不見了。

▲原PO和媽媽都認為是爸爸回來了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「我覺得是」、「有時候，自己的親人真的會變成任何的東西、回來看自己的家人，所以不用趕他走，時間一到他就自然而然的走」、「化身為鳳蝶」、「我外公過世，家裡紗窗沒破、門沒關的情況下，出現蝙蝠來客廳盤旋。」

還有網友忍不住笑說，「萬一是蟑螂然後死都不肯走，你還會覺得是親人回來嗎」、「可愛的小昆蟲都是親人回來看，蟑螂那些的都不是親人回來看」、「為什麼飛來我棉被上的都是蟑螂」、「上次看到網友分享親人回來是變一條蛇，還被他老婆抓起來丟，然後家人一起罵說『不會變比較不恐怖的動物嗎？』」、「還好不是變蟑螂XD 不然可能要死第二次了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！