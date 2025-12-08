未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」

記者周湘芸／台北報導

未來一周3波冷空氣影響，今天東北季風影響下，北部略為轉涼，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨明顯。周三短暫減弱，緊接周四又有2波冷空氣接續，其中，周末這波預估強度較強，下周日各地整天不到20度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑指出，今天環境偏向東北風，北部、宜蘭及花東沿海雲量較多，中南部晴朗穩定，北部地區已逐漸有局部短暫雨，宜蘭也有雨勢出現，並逐漸由北往南影響花東及恆春半島。今天東北季風影響下，桃園以北、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，新竹也有零星飄雨。明天雨區往東半側移動，桃園一帶降雨趨緩。

▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑表示，周三東北季風減弱，轉為東南風環境，高壓移動到日本，緊接周四北邊又有高壓通過，周四、周五受高壓影響，轉為東北風環境。周五另一股明顯高壓準備南下，周六、下周日另一波更強冷空氣影響台灣。

他指出，周三為東風至東南風環境，基隆北海岸、大台北山區東側、東半部及恆春有零星降雨，其他地區多雲到晴、可見陽光。周四東北風增強，桃園以北、東半部降雨增加，大台北及宜蘭雨區較廣。周六另一波東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，下周日環境轉乾，各地可見陽光。

溫度方面，趙竑指出，今、明天東北季風影響，各地清晨17至19度，北部整天約17至23度，中南部仍有26度高溫，花東則在明天降溫較明顯。周三各地溫度回升，周四起受到2波冷空氣影響，逐漸轉涼，下周日各地整天都不到20度。

他也說，東北季風影響期間，沿海有強風及長浪，提醒民眾留意。另外，周三起中南部夜晚及清晨要留意局部霧或低雲。

