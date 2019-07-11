勇遭殺警乘客全圍觀？女乘客「淚PO全程」訴真相：怎麼救？你教我

記者鄒鎮宇／綜合報導

鐵路警察李承翰3日處理逃票問題時，遭鄭姓男子以刀捅腹，失血過多身亡，影片曝光後也讓社會大眾鼻酸不捨，但網友也質疑，車廂內的乘客只錄影「見死不救」。對此，一名目睹全程的張姓女乘客也委屈地說，「遇到了才發現事情不是憨人想得那麼簡單」。

「我難過哭的也沒有比他們家人少，誰能理解？」張女表示，她當天以為只是單純的逃票事件，因為動靜實在太大，本想逃離第4節車廂，卻被一旁的列車長交代「錄影蒐證」的任務，這才回到車廂內將一切過程錄下。

▲▼網友因乘客袖手旁觀而砲轟。（圖／翻攝自NPA署長室粉專）



她說，當鄭男持刀攻擊員警時，整個車廂的男生也立刻衝上前幫忙，「走道地上都是血…勇敢的警察沒有發出很痛的哀號，還關心現場的民眾有沒有受到危險」，由於現場沒有毛巾可以止血，她還靈機一動，迅速請旁邊的人扯下窗簾幫忙。

「加油！加油！加油！」，張女當下差點哭出來，但也想盡一份心力、完成列車長交代的任務，「真的好心疼，我聞到濃濃的血味，看著紅紅滿是血的肚子」，「我真的好想衝過去打他，目睹了所有一切真的好氣，這個社會太可怕了，怎麼那麼多奇奇怪怪的人威脅善良的人」。

針對事後外界指責乘客們見死不救，張女心痛地澄清，其實每個乘客都有上前幫忙，不論是疏散路線、錄影蒐證、抬擔架、提供衛生紙、叫救護車、拆窗簾幫受傷警察暖身、幫忙拿水、清潔車廂、壓制失控阿北等，並非大家看見畫面中那幾秒，只拿起手機拍攝、圍觀而已。

▲張女表示，大家當下雖然驚慌卻盡力幫忙，並非外界所認為的那樣。（圖／翻攝youtube）



「要怎麼救？你教我。大家也都在等警察到」，張女委屈地說，員警怕大家危險，叫乘客們不要靠近，「以前看到類似的新聞也是會覺得怎麼不幫忙救，真正自己遇到了才發現事情不是憨人想得那麼簡單，我也是在現場車廂的人，一得知警察死掉，我難過哭的也沒有比他們家人少，誰能理解？」

最後，當下也受傷的張女對酸民嗆聲，當時在場每個人都嚇死，根本沒人可以笑出來，況且沒有她們拍攝紀錄，也不會有關鍵畫面可以當作證據，「怎麼連這樣子都也有人要嘴，你厲害你來啊，把生氣轉移到那個失控阿北身上吧，網路上打字講得如果你在現場，你會怎麼樣怎麼樣，你以為你是甄子丹還是陳之漢館長哦？」