喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲立委賴瑞隆家人遭爆校園霸凌。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有政治人物小孩爆出校園霸凌事件，引發外界爭議。律師林智群7日下午在粉專表示，該事件看起來就是足球課產生的衝突，只是關鍵字是「8歲」，可他認為「小一小二生基本上都是小磨擦，會嚴重到霸凌的真的不多。」以他處理過的案件經驗，「一切以學校調查報告（會有雙方說法，會找老師、其他同學確認，做成書面）為準，這年頭又不是先講先贏。」

林智群表示，許多小一小二的衝突基本上都是口角、肢體小碰撞，「會嚴重到霸凌的真的不多」。他強調自己經手過校園霸凌案件，「哪個家長對外放話，我都不相信，一切以學校調查報告（會有雙方說法、找老師與同學確認）為準，這年頭又不是先講先贏。」並反問，「難道對方家長是政治人物要選舉，你講什麼，對方就要吞嗎？」

不少網友也紛紛留言，有人認為事件被刻意放大，「八歲孩童若有不當行為趕快導正回來即可！無限上綱一看就是政治操弄」、「8歲小孩也能扯進來做政治操作，這些人真可恥。」也有人點出未成年保護問題，「孩子未成年應當不能有讓人知道是誰的資訊，這樣不就全台灣都知道是誰了？」

也有家長分享經驗，認為衝突在這年紀很常見，「我孫子四年級與女同學衝突，家長到校互相道歉了事，不都這樣嗎？」留言處還有整形外科醫師現身，「我兒子就是八歲，八歲男童的心智根本還很小朋友，慢一點的甚至蠻幼兒的，所以我好憤怒。」

有人則越看越傻眼，「不要一直說是小學生，就怎樣怎樣，一開始的霸凌不都是從小學開始的嗎？」「發生在學校的霸凌除了大學不都是未成年嗎？還有人說未成年霸凌沒什麼，痛不在自己身上當然可以這樣說。」

校園霸凌政治爭議兒童衝突律師家長林智群

