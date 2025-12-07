　
出國旅遊注意！申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

赴中國大陸鄰國旅遊切勿領用中國邊境旅遊護照，移民署提醒：違法將喪失臺灣身分。（示意圖／Pixabay）

▲到中國旅遊若申領「一次性中國邊境旅遊護照」，恐將喪失台灣戶籍。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

以往曾發生國人赴中國大陸旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致國人申領了一次性中國邊境旅遊護照。移民署今（7）日提醒，依相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失臺灣身分相關權益。

移民署強調，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，臺灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照。違反者，喪失臺灣地區人民身分。

另依廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉臺灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其臺灣戶籍。移民署說明，倘接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署表示，「在臺原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民許可辦法」已於114年11月3日修正生效，對於許可已喪失臺灣地區人民身分者申請回復身分，採取較嚴謹的規範，新增積極要件。移民署特別呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

（圖／移民署提供）

▲移民署呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。（圖／移民署提供）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

