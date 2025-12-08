　
永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

▲▼ 永靖,謝平安,成美文化園,超級夜總會,歲末盛典,頂新,李多慧。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍啦啦隊張晴（左起）、李多慧、口水謝平安首日將到永靖同樂。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

中部年度重要文化慶典「謝平安家年華」將於12月13、14日以永靖街與成美文化園為兩大會場熱力登場。今年活動內容再升級，除首度推出「擲筊迎福謝平安」，讓民眾近距離感受傳統信仰魅力，《超級夜總會》也將首次在成美文化園區登場，味全龍球星陳子豪等人與小龍女李多慧、張晴、口水也將在首日到場與民眾同樂。

深植永靖在地文化的謝平安由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園攜手打造豐富活動內容，除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火外，今年新增「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數也將席開338桌再創歷年新高，盛況空前。

▲▼ 永靖,謝平安,成美文化園,超級夜總會,歲末盛典,頂新,李多慧。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲今年平安桌將席開338桌創歷年新高。

謝平安首日(13日)活動最受矚目的亮點則是小龍女李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖登場，明星魅力從永靖街區延伸至成美文化園，使這場謝平安活動成為今年地方最受期待的歲末盛事。

成美文化園同日下午也將在松緣會館舉辦小龍女手作刈包派對付費限額活動，民眾報名踴躍。當天除了東園區將延長開放，舉辦夜間散策市集，晚間也有重頭戲《超級夜總會》登場。

▲▼ 永靖,謝平安,成美文化園,超級夜總會,歲末盛典,頂新,李多慧。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲成美文化園東園區13日將延長開放時間。

節目將由知名藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，並有多位歌手接力演出，以幽默風趣、貼近觀眾的互動風格，帶來精彩勁歌熱舞，預計現場氣氛將high到最高點。園區座位安排完整，平安宴認桌的永靖鄉民與外地遊客規劃保留席次，自由入場觀眾也能享受舒適觀賞體驗，確保每位參與者都能安全、順暢地欣賞演出。壓軸煙火秀點亮夜空，將永靖夜晚渲染得璀璨動人。邀請民眾全方位感受永靖的文化脈動，迎接最美好的歲末盛宴。

▲▼ 永靖,謝平安,成美文化園,超級夜總會,歲末盛典,頂新,李多慧。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲小龍女將在松緣會館舉辦限額活動。

永靖謝平安家年華
活動期間｜2025年12月13日(六)～2025年12月14日(日)
活動官網｜https://www.cmcp1885.com/event/193.html
主會場｜永安宮路口(永靖街、東門路)
第二會場｜成美文化園 東園區(彰化縣永靖鄉中山路二段60號)

被譽為「全世界永靖人的家庭日」的年度文化盛典「2025永靖謝平安家年華」，將於12月13日、14日連續兩天在彰化永靖街區盛大舉行！

