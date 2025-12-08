　
試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發　醫：38歲前要把握黃金期

▲台灣生育率全球墊底，少子化情況越來越嚴重。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣生育率全球墊底，少子化情況越來越嚴重。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣生育率屢創新低，今年1至10月新生兒僅9萬829人，恐面臨全年跌破12萬大關的「保12萬」警戒。為減輕不孕夫妻求子負擔、提高生育意願，衛福部國健署11月1日正式上路「試管嬰兒補助3.0」，每次補助最高可達15萬元，第二、第三胎補助額度也與首胎一致。醫界觀察，新制上路滿月，已明顯帶動「二寶潮」。

宜蘊醫療7日舉辦「寶寶回娘家」活動，吸引超過200名試管寶寶家庭齊聚。宜蘊醫療生殖中心台北院長廖娸鈞指出，近期門診出現大量規劃生第二胎的夫妻，甚至38至40歲族群也把握補助抓緊時間，「經濟壓力是真實的，有補助就更願意行動」。她提醒，台灣女性首胎平均生育年齡已升至31.65歲，比20年前晚4年；卵巢功能與年齡高度相關，35歲前仍是生育黃金期，而38、39歲則是明顯的分界線。

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

不少家庭也因補助升級重拾希望。舞蹈老師楊楊分享，曾2度人工受孕失敗，後求助生殖中心才順利迎接女兒「舞吉」。她說，新制補助拉高至15萬元後，更有勇氣再拚二寶，希望孩子能有手足陪伴。廖娸鈞也提醒，卵巢功能下降不會有明顯症狀，月經規律不代表生育力正常，建議女性30歲起每年檢查AMH，並強調不孕與男女因素各占約4成，備孕半年未果就應接受檢查。

外界關注試管寶寶是否較不健康，廖娸鈞引用大型研究表示，試管出生的孩子在健康、發展與智力表現上都與自然受孕無異。她強調，不孕治療並非增加風險，而是在有限生育年齡內提高成功機率。

然而，現行人工生殖法僅允許「夫妻」使用生殖技術，女同志伴侶與單身女性被排除在外，也無法申請補助。宜蘊醫療生殖中心桃園院長朱伯威直言，台灣試管技術亞洲排名第一，卻讓願意生育的多元家庭被迫跨海求子，費用更是台灣的2至3倍，「願意生的家庭不應被拒於門外」，呼籲盡速推動修法，讓所有想迎接新生命的人，都能在台灣完成生育夢想。

12/05 全台詐欺最新數據

祖孫車禍雙亡！他赴特考遇死劫　鎮公所同事悲痛
入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」最冷時刻曝

