醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

▲花蓮慈院與寰澔生物科技公司簽署合作備忘錄。左起為吳彬安副院長、林欣榮院長、蔡耀銘執行長、高禾醫院楊宗龍院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮與寰澔生物科技公司執行長蔡耀銘日前於台灣醫療科技展簽署合作備忘錄，宣布啟動FHIR-native 專病庫建設，計畫從腎臟科與乳癌兩大臨床領域切入，全面推動院內醫療資料 FHIR 化。

雙方合作因緣起於花蓮慈濟醫院邀請高禾醫院楊宗龍院長專題演講分享 FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）與醫療數據應用的實務觀點，與林欣榮院長長期推動的智慧醫院發展方向相符，資料標準化是未來提升技術能力與臨床管理效能的重要基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於寰澔於專病庫建置與資料治理領域已展現多項成功經驗，包括臨床研究、精準醫療與醫療專病庫建置，在多家醫療機構推動專病庫、臨床資料標準化與多組學、多模態數據整合。日前由花蓮慈濟AI中心邀請寰澔生物科技進一步合作，並邀請楊宗龍院長擔任醫院與計畫顧問。

FHIR-native 的戰略意義，在於「從資料走向能力」的全面升級，專病庫將成為資料交換、運算、跨院互通與 AI 模型開發的共同語言。花蓮慈濟與寰澔生物科技合作導入的 FHIR-native 架構，不只是資料標準化工程，更是未來 Medical AI Foundry 的基礎建設。

▲花蓮慈濟醫院與寰澔生物科技公司簽署合作備忘錄，雙方團隊合影見證。

花蓮慈濟過去三年來在腎臟科將血液透析智慧化已見成果，不僅將作業平台上線，整合病歷與透析數據、精簡護理流程，穩定擴展至關山慈濟與玉里慈濟；並導入AI預測與雲端架構，並逐步部署模型與落地模型治理」，使資訊備份、備援與日常維護更容易，也能協助三院醫護更早掌握病人狀況。

花蓮慈濟與寰澔生物科技未來計畫打造涵蓋未洗腎、透析到基因風險的全歷程 FHIR-native專病庫，分三階段將依序推動 CKD/DKD/心腎共病管理、礦物質代謝智慧監控，以及導入基因風險層級化等臨床應用。乳癌領域也將同步展開 FHIR-native 專病庫規劃，將成為具備「影像 × 臨床 × 基因 × 追蹤」的臨床場域。

