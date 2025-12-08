　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

▲▼花蓮慈院院長林欣榮（左）與寰澔生物科技公司執行長蔡耀銘台灣醫療科技展簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院與寰澔生物科技公司簽署合作備忘錄。左起為吳彬安副院長、林欣榮院長、蔡耀銘執行長、高禾醫院楊宗龍院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮與寰澔生物科技公司執行長蔡耀銘日前於台灣醫療科技展簽署合作備忘錄，宣布啟動FHIR-native 專病庫建設，計畫從腎臟科與乳癌兩大臨床領域切入，全面推動院內醫療資料 FHIR 化。

雙方合作因緣起於花蓮慈濟醫院邀請高禾醫院楊宗龍院長專題演講分享 FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）與醫療數據應用的實務觀點，與林欣榮院長長期推動的智慧醫院發展方向相符，資料標準化是未來提升技術能力與臨床管理效能的重要基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮慈院院長林欣榮（左）與寰澔生物科技公司執行長蔡耀銘台灣醫療科技展簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

由於寰澔於專病庫建置與資料治理領域已展現多項成功經驗，包括臨床研究、精準醫療與醫療專病庫建置，在多家醫療機構推動專病庫、臨床資料標準化與多組學、多模態數據整合。日前由花蓮慈濟AI中心邀請寰澔生物科技進一步合作，並邀請楊宗龍院長擔任醫院與計畫顧問。

FHIR-native 的戰略意義，在於「從資料走向能力」的全面升級，專病庫將成為資料交換、運算、跨院互通與 AI 模型開發的共同語言。花蓮慈濟與寰澔生物科技合作導入的 FHIR-native 架構，不只是資料標準化工程，更是未來 Medical AI Foundry 的基礎建設。

▲▼花蓮慈院院長林欣榮（左）與寰澔生物科技公司執行長蔡耀銘台灣醫療科技展簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院與寰澔生物科技公司簽署合作備忘錄，雙方團隊合影見證。

花蓮慈濟過去三年來在腎臟科將血液透析智慧化已見成果，不僅將作業平台上線，整合病歷與透析數據、精簡護理流程，穩定擴展至關山慈濟與玉里慈濟；並導入AI預測與雲端架構，並逐步部署模型與落地模型治理」，使資訊備份、備援與日常維護更容易，也能協助三院醫護更早掌握病人狀況。

花蓮慈濟與寰澔生物科技未來計畫打造涵蓋未洗腎、透析到基因風險的全歷程 FHIR-native專病庫，分三階段將依序推動 CKD/DKD/心腎共病管理、礦物質代謝智慧監控，以及導入基因風險層級化等臨床應用。乳癌領域也將同步展開 FHIR-native 專病庫規劃，將成為具備「影像 × 臨床 × 基因 × 追蹤」的臨床場域。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」　一票人尺寸也挑錯

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」　一票人尺寸也挑錯

日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

【當街拔槍】北市拒檢男狂飆撞傷2人 　信義警拔槍喝斥：趴下！

生活熱門新聞

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

全台5縣市明起停水！時間區域一次看

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

Buffet推「蝦蟹吃到飽」　台中人衝了！

更多熱門

相關新聞

花蓮慈院首創「醫王一號」 打造精準中醫平台

花蓮慈院首創「醫王一號」 打造精準中醫平台

花蓮慈濟醫院近年積極推動中西醫精準醫療，經過一年多的跨領域合作與不斷修正，在今年推出全台首創基因定序、人工智慧（AI）與中醫本草結合的精準醫療平台「醫王一號」。林欣榮院長表示，透過這套系統，翻轉中醫過去多仰賴經驗的治療模式，透過瞭解每位病人的體質基因，給出更安全、更個人化的中醫治療建議。

吹上百汽球給病人當坐墊　慈院陳英和獲奉獻獎

吹上百汽球給病人當坐墊　慈院陳英和獲奉獻獎

愛在竹筒中流轉　花蓮慈院「募心募愛」助光復

愛在竹筒中流轉　花蓮慈院「募心募愛」助光復

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

花蓮慈院心疼救援人員　加開第二臨時醫療區

花蓮慈院心疼救援人員　加開第二臨時醫療區

關鍵字：

醫療資料FHIR化花蓮慈院寰澔生技FHIR-native專病庫

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面