快訊／台南大雷雨淹水「半個輪胎高」！居民哀號：市長在哪裡

▲台南10日晚間大雷雨，一度淹到半個輪胎高。（圖／翻攝自臉書／台南株式會社，下同）

記者柯沛辰／台南報導

中央氣象局10日晚間發布7縣市豪雨特報，台南、高雄、屏東3縣市都有局部大雨或豪雨。稍早台南南區、中西區傳出多處淹水，初步了解包括健康路、水交社路、海安路、南門與府前路口、忠義路及南寧街口都有積水情況，路過民眾需特別注意。

根據氣象局統計資料，台南南區10日晚間6點到8點，累計雨量77毫米；中西區6點到8點累積雨量則為101毫米。

▲南門路與府前路交叉口積水，有熱心民眾幫忙指揮交通。

現場情況被分享到臉書社團「台南株式會社」後，引發在地網友熱議。許多人紛紛形容，這場大雨宛如颱風來襲，淹水狀況超誇張，「市長在哪裡有沒有在處理」、「剛還狂打雷」、「忠義路這段路淹好多次了」、「小東路地下道5分鐘前經過已稍微積水，大約跟胎壁差不多高了」。

儘管有網友晚間11點路過忠義路、南寧街口，在社團回報「剛剛我有經過，水已退的差不多了」，但仍引發在地網友熱議。

▲健康路、水交社路淹水，黃色泥水從地底湧出。

▲忠義路、南寧街口淹水，有騎士涉水通過，同樣水淹半個輪胎高。

▲台南、屏東大雷雨。（圖／中央氣象局）