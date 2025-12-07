　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風增強，北台灣明顯轉涼，北部及東半部降雨機率增加，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有大雨。周三至周五東北季風減弱，各地回溫，緊接周六又有一波冷空氣南下，屆時中部以北低溫下探14度，是否達冷氣團等級要再觀察。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天東北季風增強，北部及宜蘭轉涼，其他地區變化不大，但早晚亦涼，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有大雨機率，竹苗、花東及恆春為零星雨，苗栗以南多雲到晴。周二桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春仍有降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有大雨機率。

鄭傑仁指出，東北季風周三減弱，各地回溫，要留意日夜溫差大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫雨。周四、周五水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，大台北平地、桃園、台東及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴。

他表示，周六又一波東北季風增強，北部及宜蘭逐漸轉涼，北部、東半部及恆春有局部短暫雨。下周日各地明顯轉涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨。 

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，鄭傑仁表示，明天至周六各地清晨低溫約16至20度，中南部高溫27至29度，北部及宜蘭明天高溫降為22至23度，周三短暫回暖至28度，下周日又降到19至20度。

他指出，下周日清晨預估中部以北低溫14至16度，台北測站約15至16度，仍為東北季風強度，是否達冷氣團等級要再觀察。

另外，鄭傑仁指出，明天清晨、周三至周四清晨西半部有局部霧或低雲；明、後天東半部及恆春沿海有長浪，提醒民眾留意。

他也說，菲律賓中部目前有一個熱帶性低氣壓TD32，未來發展機會不大，預估會往西至西南西移動，對台灣沒有影響。

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／斧頭砍女警！台南恐怖男羈押
顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽
「縱貫線教父」林水樹辦雙喜臨門宴207桌　盛大煙火像跨年秀
AAA音樂節票房哭了！慘況曝光

天氣降雨溫度

