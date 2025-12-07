60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！醫大推：排毒還抗發炎

▲婦人被診斷為腎細胞癌後，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒復發。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎與排毒功能，長年被視為具抗癌潛力的「超級食物」。腎臟科醫師洪永祥近日在節目《健康好生活》中分享一名實際案例，指出一名60歲女性罹患腎細胞癌第一期，經手術治療後，長期攝取十字花科蔬菜，10年來未曾復發，且泌尿道感染次數明顯減少。

洪永祥回憶，這名患者長期受到泌尿道感染困擾，幾乎每年復發6至7次，有時伴隨排尿灼熱與血尿。儘管初步檢查的尿液中僅發現白血球，並無紅血球或細菌，判斷並非一般泌尿道感染，因此進一步安排超音波檢查，發現患者腎臟中有一顆1.5公分的腫瘤，且具有惡性可能。

後續經開刀切除，病理確診為腎細胞癌第一期。術後，洪永祥建議患者透過飲食調整，積極攝取「五色蔬果」及十字花科蔬菜作為輔助保養。患者遵循醫囑，長期維持蔬菜攝取習慣，十年來未曾復發，同時泌尿道感染情況也大幅改善。

洪永祥指出，十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜、芥藍、青花菜等，含有豐富的「硫代配醣體」成分，經人體代謝後可產生具抗發炎、抗癌效果的活性物質，不僅有助於減少癌細胞風險，還可促進身體排毒，降低慢性病發生率。

他也提醒民眾，平時均衡攝取各類蔬菜，搭配規律作息與定期健康檢查，才能在預防疾病的路上走得更穩健。

