　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

▲▼ 。（圖／「@the520123」授權引用）

▲原PO猜中阿姨要買什麼。（圖／「@the520123」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「突然靈光一閃，知道她好像需要什麼！」一名經營藥局的網友發文表示，日前藥局來了一位阿姨，對方雖比手畫腳了一番，他還是無法理解，沒想到，後來居然靠著「一個火柴人」猜中阿姨需要什麼東西。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在「@the520123」在Threads上發文表示，日前藥局來了一位阿姨，似乎有聾啞的狀況，因此對方便用肢體表達自己想要什麼。然而，即便阿姨比手畫腳了好一陣子，同時還拍了拍頭，原PO仍然無法理解阿姨要買什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來原PO請阿姨用寫的或畫的，但阿姨看起來有點難為情，讓他心想對方可能是不知道要怎麼寫，或不知道怎麼表達。緊接著，阿姨還是拿起筆畫圖，是一個火柴人做出類似弓箭步的姿勢，且有其中一隻手舉高。

在 Threads 查看

原PO看到後，「突然靈光一閃，知道她好像需要什麼！」而他也真的猜中阿姨需要什麼藥品，「這年頭經營藥局不容易啊！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「阿姨很厲害，直接是key point」、「除了學名、商品名，連外包裝上的圖案都要知道」、「簡直一模一樣」、「您跟購買的阿姨都好厲害喔！她有畫出重點，然後您看懂重點」、「履歷上又多一個可以寫的：已安裝以圖搜圖功能」、「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖。最重要是你竟然猜中！太用心對待這份工作了，太厲害了」。原PO則回應，「畢竟藥局待12年了」。

本文經「@the520123」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

生活熱門新聞

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

全台5縣市明起停水！時間區域一次看

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

Buffet推「蝦蟹吃到飽」　台中人衝了！

更多熱門

相關新聞

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

英國政府宣布，已與美國達成藥品自英輸美「零關稅」協議，至少有效3年，成為目前唯一獲得美方此項優惠待遇的國家。此協議屬英美「經濟繁榮協議」（EPD）的一部分，也是川普政府上任後，美國首個正式敲定的雙邊貿易協議。美方除承諾對英國藥品與醫療科技產品零關稅外，英方也將大幅調高健保給付上限，吸引全球藥廠優先在英國上市新藥。

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費

鄉下買普拿疼比較貴？　藥師嘆只賺10元還被靠北

鄉下買普拿疼比較貴？　藥師嘆只賺10元還被靠北

47項藥品要退出台灣　石崇良保證不缺藥

47項藥品要退出台灣　石崇良保證不缺藥

47項藥品退出台灣！石崇良：統一控貨防搶藥潮

47項藥品退出台灣！石崇良：統一控貨防搶藥潮

關鍵字：

藥品藥局

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面