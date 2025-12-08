阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

▲原PO猜中阿姨要買什麼。（圖／「@the520123」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「突然靈光一閃，知道她好像需要什麼！」一名經營藥局的網友發文表示，日前藥局來了一位阿姨，對方雖比手畫腳了一番，他還是無法理解，沒想到，後來居然靠著「一個火柴人」猜中阿姨需要什麼東西。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在「@the520123」在Threads上發文表示，日前藥局來了一位阿姨，似乎有聾啞的狀況，因此對方便用肢體表達自己想要什麼。然而，即便阿姨比手畫腳了好一陣子，同時還拍了拍頭，原PO仍然無法理解阿姨要買什麼。

後來原PO請阿姨用寫的或畫的，但阿姨看起來有點難為情，讓他心想對方可能是不知道要怎麼寫，或不知道怎麼表達。緊接著，阿姨還是拿起筆畫圖，是一個火柴人做出類似弓箭步的姿勢，且有其中一隻手舉高。

原PO看到後，「突然靈光一閃，知道她好像需要什麼！」而他也真的猜中阿姨需要什麼藥品，「這年頭經營藥局不容易啊！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「阿姨很厲害，直接是key point」、「除了學名、商品名，連外包裝上的圖案都要知道」、「簡直一模一樣」、「您跟購買的阿姨都好厲害喔！她有畫出重點，然後您看懂重點」、「履歷上又多一個可以寫的：已安裝以圖搜圖功能」、「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖。最重要是你竟然猜中！太用心對待這份工作了，太厲害了」。原PO則回應，「畢竟藥局待12年了」。

