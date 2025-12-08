板橋定食8炸出大洞外觀曝！鋼筋外露滿地水泥塊　2、3F樓板將拆除

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市板橋區府中商圈今(8日)凌晨12時許發生恐怖氣爆，餐廳「定食8」的瓦斯鋼瓶氣體外洩引發爆炸，造成4女1男受傷，新北市議員黃淑君今早PO出現場畫面，可以看見建物的水泥磚牆已被炸出一個大洞，因此將進一步確認結構安全問題。

▲板橋府中商圈「定食8」氣爆，大樓外牆被炸出一個洞。（圖／翻攝自黃淑君臉書，下同）



照片中，大樓外牆被炸出一個恐怖大洞，鋼筋、水泥外露，地上滿是被炸飛的水泥塊，可知當時爆炸威力之大，而重慶路12巷弄也被拉起封鎖線，禁止一般人車進入。

新北市議員黃淑君在臉書上發文指出，目前工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都已經到達，傷者皆已出院，住戶也已被安置；重慶路目前開放車輛通行，氣爆側行人封閉，請走對側騎樓及人行步道，9點後工務局拆除大隊與新北市結構技師公會預計進場清理，同時確認結構狀況。

此外，目前板橋區公所列管結構初評範圍，同時與戶政、地政連絡屋主，會同結構技師進場初評結構。黃淑君也呼籲民眾切勿逗留拍照，配合警方引導，儘速通過。

新北市土木結構技師丘達昌理事長受訪指出，爆炸最嚴重地點位於2樓、3樓樓板，要配合拆除才可以確認是否讓住戶回去使用，樑柱部分需要進去檢測是否無虞，才能進一步確認安全性。

新北市長侯友宜強調，所有鄰損由結構技師會同區公所展開逐戶鑑定，市府會主動一戶一戶的去了解，有損壞部分會跟住戶一起對肇事者求償。目前住戶也都已安置完畢，確認結構沒有問題，才會讓住戶回家。