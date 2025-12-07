全台3縣市明起停水！「最快跨夜就沒水可用」時間區域一次看

▲台水公司提醒受影響用戶提前儲水，以免遇到無水可用的窘境。（示意圖／AI協作）



記者曾羿翔／綜合報導

配合工程施作，台灣自來水公司宣布將於明（8）日起，實施計畫性停水，受影響地區涵蓋桃園市、嘉義縣、宜蘭縣等特定區域。台水公司提醒受影響用戶務必在停水開始前六小時內完成足夠的儲水。

受影響縣市與區域整理為以下：



桃園市（共三區域）

停水時間：2025年12月8日 11:00 至 22:00

區域：桃園區壽山路；龜山區光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路

原因：配合龜山區萬壽路2段1136號前汙水改管工程

停水時間：2025年12月8日 00:00 至 06:00

區域：蘆竹區外社街、山林路二段、山頂街、後面坑路、草仔崎路

原因：台電辦理新設或線路改良工程，導致配合性停電停水

停水時間：2025年12月8日 22:00 至 12月9日 02:00

區域：龍潭區中正里

原因：富山分區進行管網封閉調查作業

宜蘭縣

停水時間：2025年12月8日 13:00 至 17:00

區域：礁溪鄉柴圍路

原因：配合114-115年度深溝廠與宜蘭縣府柴圍路工程進行管線遷移作業

嘉義縣（共兩區域）

停水時間：2025年12月8日 08:00 至 17:00

區域：民雄鄉豐收村好收1之23號至148號、山子腳302至306號範圍巷弄

原因：汰換管線工程施工，部分管末地區水壓回穩將延遲60分鐘，遇雨順延

停水時間：2025年12月8日 08:00 至 17:00

區域：大林鎮中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街

原因：中興路等地區辦理汰換管線工程，部分管末地區水壓回穩需延遲30分鐘，遇雨順延