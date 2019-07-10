約戰館長遭嗆「小心吃子彈」　練喻軒火大：要去總統府撒五星旗

▲練喻軒日前在臉書上嗆聲單挑館長。（圖／翻攝臉書／Puiyu Lim）



生活中心／綜合報導

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢下戰帖後，不斷收到網友傳來「台灣治安很亂」、「小心吃子彈」等恐嚇訊息，讓他相當憤怒，火大回嗆，到了台灣後，將前往總統府，「撒一把五星旗」，「大不了我扔在地上東西，我撿起來我再繳罰款。」

練喻軒日前向館長發出戰帖後，順利得到館長回應「打吧排個時間小兄弟我們來一場」。不過，根據《東森新聞》報導，就在雙方約定好要交流之後，練喻軒卻收到許多網友恐嚇，「說甚麼到機場接機啊，或者是要我小心點啊，小心吃子彈啊什麼。」

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對於網友的恐嚇，練喻軒無奈回應，只能概括承受，總不可能「一個一個罵回去」，如果自己在網路上回嘴了，那就跟網友「沒什麼區別」，「在網上打字耍嘴（耍嘴皮子）就好了。」

▼對於網友的恐嚇訊息，練喻軒無奈回應「不可能一個一個罵回去」。（圖／Facebook／Puiyu Lim）



此外，練喻軒也回嗆，自己是來進行交流的，而非前來打仗的，為何要遭受這樣的對待？抵達台灣後，絕對到總統府前「撒一把五星旗」，如果沒做到，「歡迎大家集體噴（罵）我。」他強調，一定說到做到，「大不了我扔在地上東西，我撿起來，我再繳罰款，這是最搞笑的結局。」

最後，練喻軒說，自己並非台灣媒體宣稱的「拳王」，拳王這個稱號是對「開創時代」的前輩的尊稱，「你是要叫拳王，也應該是阿里、泰森啊，還有鄒市明啊，他們不只是拿到一條金腰帶的。」

網友看完後，紛紛到練喻軒的臉書洗版，「大家不要再中計了，那個練什麼瑜珈的，自己紅不起來，無非就是想靠館長炒知名度」、「所以你那麼小咖，憑啥說要打就打」、「是你自己先用兩個腰帶，一副要打趴館長的氣焰，要挑釁教訓館長的」。

不過，也有人回應，「台灣歡迎你來交流！希望你能發揮你最好的實力，加油」、「希望你們兩個認真勇敢打一場精彩比賽」、「加油」。

▼許多人相當期待練喻軒與館長的比賽。（合成圖／Facebook／Puiyu Lim、飆捍）

