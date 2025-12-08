快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園、新竹及花蓮亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今晨持續發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晨至周二晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日溫度方面，預測北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東約25至29度；中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨機率；周三東北季風減弱，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，周四、周五迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星短暫雨；由於降雨機率提高且雲量增加，北部及宜蘭高溫稍降，其他地區溫度變化不大。

氣象署提醒，周六東北季風再增強，迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨；周日東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，水氣減少，在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。