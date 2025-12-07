絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝：這樣才賺翻

▲不少人抱怨，薑母鴨的肉太柴，根本不好吃。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

天氣逐漸轉冷，正是品嚐薑母鴨的好時節！一名網友直呼，每次吃薑母鴨只喝湯跟配料，完全不想碰鴨肉，引發大票共鳴，網友直呼「肉太柴，都吃豆皮、高麗菜就好」、「每次都疑問：為什麼沒有單賣湯？」、「每次跟老公去吃...都只剩肉」、「後來就改吃薑母雞」。

一名網友在Threads表示，每到冬天就會想吃薑母鴨，但他從來不吃裡面的鴨肉，只喝湯、吃配料。他也好奇拋問，「有人跟我一樣，從來不吃薑母鴨的肉嗎」，想確認自己是否為少數派呢？

文章引發一票網友回應，「+1 吃羊肉爐也不吃牠的肉，都喝湯跟菜料而已」、「肉很柴，都吃鴨肉丸」、「去吃薑母鴨，永遠只吃豆皮、鴨肉丸、火鍋料、高麗菜」、「我也是，後來就改吃薑母雞，不知道為什麼薑母鴨的肉都很乾柴，都是骨頭」、「有高麗菜就無敵了」、「每次都疑問：為什麼沒有單賣湯，我只想吃湯煮料」、「每次跟老公去吃...都只剩肉，希望有機會推出薑母鴨清湯底」。

日前也有網友發文，薑母鴨一年只開3個月，又要負擔房租、人事成本開銷，「真的賺得到錢嗎？」留言釣出其他人回應，「配料+飲料+酒，賺翻」「一份400元不到的薑母鴨，都只吃到骨頭，然後客人吃不飽，只能一直點菜又加肉」、「賺的是高麗菜那些配料」。

一名業者現身坦言，每天工時至少12小時，如果立冬、寒流就14小時起跳，確實是靠配料賺錢，「不過配料就看各店家良心了」。