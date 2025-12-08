　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」　一票人尺寸也挑錯

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」指出，發熱衣若出現鬆弛、與肌膚有空隙、保溫力變差，就代表該換新了。發熱衣須貼身穿才能發揮水蒸氣轉熱能的效果，因此要挑選合身的尺寸才對，至於如何延長發熱衣壽命，包括放入洗衣袋清洗、加柔軟精減少靜電，以及不可丟烘乾機。

繼「穿發熱衣會流汗，應該先加一層透氣排汗衣，能防止流汗後著涼」的穿法引發討論後，「魚漿夫婦」在臉書粉專又熱心指出，發熱衣保養方式及它的壽命，根據UNIQLO穿著更新指標有寫到3點，「穿起來和肌膚間出現空隙、布料明顯鬆弛、保溫性或吸濕性變差」。

不少人喜歡挑寬鬆一點的發熱衣，其實是錯的。魚漿夫婦說，挑選發熱衣務必選剛好、合身的尺寸，因為發熱衣的原理，就是把身體釋放的水蒸氣轉化為熱能，若衣服和肌膚之間有空隙，效果就會大打折扣。

對此，魚漿夫婦提醒，冷的時候一層一層疊穿反而沒有效果，因此，依據氣溫選擇適合的發熱衣類型才是最重要的，UNIQLO的Heattech有三種款式，「一般款適合5℃～20℃」、「極暖適合零下5℃～15℃」、「超極暖適合零下20℃～10℃」。

最後，如果想讓發熱衣更耐穿，魚漿夫婦建議要裝入洗衣袋裡，使用柔軟劑減少靜電，以及千萬不可丟入烘乾機。

過去也有網友分享各牌CP值高的保暖衣，「體溫魔術師石墨烯款的蓄熱效果很有感；Lativ也有保暖效果，但洗沒幾次就鬆掉了」、「體溫魔術師的石墨烯發熱衣不錯，很暖」、「我是穿Air Space的發熱衣，保暖效果很好，又有設計感可以單穿，騎車的時候外面加一件厚的防風外套就可以了」、「我穿711的」。

12/06 全台詐欺最新數據

獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

UNIQLO與GU感謝祭開跑！

UNIQLO與GU感謝祭開跑！

歲末購物季正式引爆！UNIQLO 與 GU 今年同步祭出超強「感謝祭」優惠，從11 月 28 日一路熱賣到 12 月 4 日，超過百款冬季明星單品大降價，從防寒外套、針織毛衣到爆款牛仔褲通通列入優惠清單。

UNIQLO西門店回歸超有台灣味

UNIQLO西門店回歸超有台灣味

買褲子像猜尺寸？AI挑戰時尚百年難題

買褲子像猜尺寸？AI挑戰時尚百年難題

發熱衣有「保暖期限」UNIQLO：建議3年就換

發熱衣有「保暖期限」UNIQLO：建議3年就換

600元入手UQ牛仔褲！內行曝1神器「一鍵查最低價」

600元入手UQ牛仔褲！內行曝1神器「一鍵查最低價」

