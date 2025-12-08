發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」　一票人尺寸也挑錯

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」指出，發熱衣若出現鬆弛、與肌膚有空隙、保溫力變差，就代表該換新了。發熱衣須貼身穿才能發揮水蒸氣轉熱能的效果，因此要挑選合身的尺寸才對，至於如何延長發熱衣壽命，包括放入洗衣袋清洗、加柔軟精減少靜電，以及不可丟烘乾機。

繼「穿發熱衣會流汗，應該先加一層透氣排汗衣，能防止流汗後著涼」的穿法引發討論後，「魚漿夫婦」在臉書粉專又熱心指出，發熱衣保養方式及它的壽命，根據UNIQLO穿著更新指標有寫到3點，「穿起來和肌膚間出現空隙、布料明顯鬆弛、保溫性或吸濕性變差」。

不少人喜歡挑寬鬆一點的發熱衣，其實是錯的。魚漿夫婦說，挑選發熱衣務必選剛好、合身的尺寸，因為發熱衣的原理，就是把身體釋放的水蒸氣轉化為熱能，若衣服和肌膚之間有空隙，效果就會大打折扣。

對此，魚漿夫婦提醒，冷的時候一層一層疊穿反而沒有效果，因此，依據氣溫選擇適合的發熱衣類型才是最重要的，UNIQLO的Heattech有三種款式，「一般款適合5℃～20℃」、「極暖適合零下5℃～15℃」、「超極暖適合零下20℃～10℃」。

最後，如果想讓發熱衣更耐穿，魚漿夫婦建議要裝入洗衣袋裡，使用柔軟劑減少靜電，以及千萬不可丟入烘乾機。

過去也有網友分享各牌CP值高的保暖衣，「體溫魔術師石墨烯款的蓄熱效果很有感；Lativ也有保暖效果，但洗沒幾次就鬆掉了」、「體溫魔術師的石墨烯發熱衣不錯，很暖」、「我是穿Air Space的發熱衣，保暖效果很好，又有設計感可以單穿，騎車的時候外面加一件厚的防風外套就可以了」、「我穿711的」。