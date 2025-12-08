　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

▲▼疫苗,針筒,打針。（圖／免費圖庫pxhere）

▲瘦瘦針問世後掀起全球減重潮。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者許宥孺／高雄報導

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物掀起全球減重潮，高雄一名38歲成衣老闆娘，對健康和身材自我要求高，但3年前的「產後肥」卻一直瘦不回去，為了瘦身而揪友人到診所施打瘦瘦針，沒想到卻因副作用狂嘔吐、情緒焦躁導致睡眠更差，瘦瘦針沒見效，反而還胖2公斤。醫師評估後，認為她是壓力胖，經過舒壓治療降低壓力賀爾蒙後，逐漸找回少女腰。

收致病例的阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟表示，一名38歲女患者主訴，她身高163、體重71公斤，雖然生活習慣、飲食都很自律，但是家庭、工作蠟燭兩頭燒，她事事求好導致慢性壓力，3年來一直被產後肥胖所困擾。為了瘦身，她去診所施打最近超夯的瘦瘦針，卻出現噁心嘔吐、煩躁不安的副作用，導致睡眠更差，針既未見效反倒胖了2公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟。（圖／記者許宥孺翻攝）

經洪櫻娟醫師評估診斷，患者為「壓力肥」，透過舒壓治療，2個月內壓力荷爾蒙逐漸降低，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，現在患者神清氣爽，體重還減下5公斤，讓她驚喜之餘更有信心朝正常體重邁進。

洪櫻娟表示，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥，成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制主要刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖；延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感，並使大腦中樞神經抑制食慾，藉此達到體重控制的目的。

▲胃痛,肚子痛,嘔吐,脹氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲瘦瘦針可能出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等副作用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

洪櫻娟指出，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但是研究與臨床經驗觀察到，瘦瘦針可能造成情緒影響，導致患者食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩。

患者在施打期間也可能出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，引發感覺人生無趣等不良心理反應。尤其在減重過程中，體重變化、飲食限制、對外表的焦慮，都造成情緒波動大。曾有憂鬱或焦慮病史者容易因此情緒低落、產生空虛感、睡眠障礙，甚至出現憂鬱傾向或自我否定感。

洪櫻娟強調，任何治療都以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環，「自我修復」除了藥物更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合，唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。對於想藉施打瘦瘦針減重者，她也提出三大建議：
1.施打前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史：例如長期被否定、被貶低的經驗，職場壓力，憂鬱或焦慮傾向。

2.施打後觀察自我的情緒變化：若出現明顯情緒惡化，例如持續憂鬱、無力、對生活失去興趣、睡眠大幅變差、情緒失控等，應立即回診考慮暫停或調整治療。

3.確保營養與睡眠：避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。而睡眠品質也會影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，「美容覺」是舒壓減重的關鍵要素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」　一票人尺寸也挑錯

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

喊「小一小二不多霸凌」基本上是小磨擦！律師：不是先講先贏

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

永靖謝平安家年華盛大登場　啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」　一票人尺寸也挑錯

日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

生活熱門新聞

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

全台5縣市明起停水！時間區域一次看

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

Buffet推「蝦蟹吃到飽」　台中人衝了！

更多熱門

相關新聞

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言：不會退選

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言：不會退選

有意角逐2026高雄市長的民進黨委賴瑞隆，日前被爆料其家人涉校園霸凌案，賴瑞隆為此兩度召開記者會像受害孩童及家長道歉，甚至一度哽咽，不過似乎仍難平息外界輿論，恐對即將到來的黨內初選埋下不確定因素。對手國民黨立委柯志恩今（8日）上午接受《千秋萬事》廣播節目訪問時強調，選舉不應牽扯家人，但從民進黨內派系布局與既有資源來看，研判賴瑞隆「絕對不會退選」。

AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成

AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

救護車急送病患衝路口！騎士煞不住猛撞

救護車急送病患衝路口！騎士煞不住猛撞

高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋

高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋

關鍵字：

高雄減肥瘦瘦針阮綜合醫院身心科洪櫻娟壓力胖

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面