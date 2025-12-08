瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

▲瘦瘦針問世後掀起全球減重潮。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者許宥孺／高雄報導

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物掀起全球減重潮，高雄一名38歲成衣老闆娘，對健康和身材自我要求高，但3年前的「產後肥」卻一直瘦不回去，為了瘦身而揪友人到診所施打瘦瘦針，沒想到卻因副作用狂嘔吐、情緒焦躁導致睡眠更差，瘦瘦針沒見效，反而還胖2公斤。醫師評估後，認為她是壓力胖，經過舒壓治療降低壓力賀爾蒙後，逐漸找回少女腰。

收致病例的阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟表示，一名38歲女患者主訴，她身高163、體重71公斤，雖然生活習慣、飲食都很自律，但是家庭、工作蠟燭兩頭燒，她事事求好導致慢性壓力，3年來一直被產後肥胖所困擾。為了瘦身，她去診所施打最近超夯的瘦瘦針，卻出現噁心嘔吐、煩躁不安的副作用，導致睡眠更差，針既未見效反倒胖了2公斤。

▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟。（圖／記者許宥孺翻攝）



經洪櫻娟醫師評估診斷，患者為「壓力肥」，透過舒壓治療，2個月內壓力荷爾蒙逐漸降低，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，現在患者神清氣爽，體重還減下5公斤，讓她驚喜之餘更有信心朝正常體重邁進。

洪櫻娟表示，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥，成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制主要刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖；延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感，並使大腦中樞神經抑制食慾，藉此達到體重控制的目的。

▲瘦瘦針可能出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等副作用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



洪櫻娟指出，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但是研究與臨床經驗觀察到，瘦瘦針可能造成情緒影響，導致患者食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩。

患者在施打期間也可能出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，引發感覺人生無趣等不良心理反應。尤其在減重過程中，體重變化、飲食限制、對外表的焦慮，都造成情緒波動大。曾有憂鬱或焦慮病史者容易因此情緒低落、產生空虛感、睡眠障礙，甚至出現憂鬱傾向或自我否定感。

洪櫻娟強調，任何治療都以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環，「自我修復」除了藥物更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合，唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。對於想藉施打瘦瘦針減重者，她也提出三大建議：

1.施打前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史：例如長期被否定、被貶低的經驗，職場壓力，憂鬱或焦慮傾向。

2.施打後觀察自我的情緒變化：若出現明顯情緒惡化，例如持續憂鬱、無力、對生活失去興趣、睡眠大幅變差、情緒失控等，應立即回診考慮暫停或調整治療。

3.確保營養與睡眠：避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。而睡眠品質也會影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，「美容覺」是舒壓減重的關鍵要素。