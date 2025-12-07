穿發熱衣「進室內狂冒汗」又濕又黏！UNIQLO教1招　一票人試過喊讚

▲發熱衣是許多人冬天必備的衣物。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

發熱衣是經過設計的衣服，透過鎖住人體的體溫，並將汗水、濕氣等快速蒸發，以達到身體保溫的效果，不過有些人進到室內後，穿著發熱衣狂冒汗，整個身體又濕又黏，超不舒服。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享小技巧，只要在發熱衣內先加一層透氣排汗衣，能防止流汗後著涼，同時維持溫暖。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專發文，從寒冷的戶外走進暖氣強的車廂或室內，身體會立刻冒汗，是因為體溫調節功能（體內恆定機能）的影響，皮膚上的溫度感測器如果感受到劇烈的溫度變化，就很容易啟動排汗機制，「事實上，冬天反而更容易流汗」。

尤其在擁擠的車廂內，空氣濕度上升，汗水更難蒸發，身體就更容易黏膩出汗，若出汗過多，衣物無法即時吸收，皮膚就會一直是濕的，反而容易讓身體著涼。「魚漿夫婦」建議，穿發熱衣前可先穿排汗衣，能迅速帶走汗水、保持乾爽，再穿上發熱衣，防止流汗著涼又兼顧保暖。

事實上，這樣的搭配是UNIQLO官方推薦的穿法，尤其是在需要多穿幾層衣服，或是在電車內等溫度變化劇烈的情況下，這樣穿會特別舒服。「魚漿夫婦」表示，夏天大受歡迎的排汗衣，冬天拿來搭配也很棒。

貼文曝光，不少人試過都大讚，「這是真的，完全可以解決冬天睡覺太熱流汗到睡不著的問題」、「我冬天就是這樣穿耶」、「日本電車冬天太溫暖真的很困擾」、「今年在日本UQ就有看到這種穿法建議」、「要在偏乾燥的環境穿才會有發熱的效果」、「我自己多年來一直都是這樣搭配，排汗衣一年四季穿到尾就對了」。