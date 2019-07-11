因應台商回流　台南和順工業區台江大道一段通水啟用

▲台商回台效應逐漸發酵，台水六區處於台江大道一段埋設口徑200公釐延性鑄鐵自來水管，以滿足和順工業區進駐廠商之用水需求。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台商回台效應逐漸發酵，台南地區近期好消息頻傳，台水六區處提早因應，斥資新台幣710萬元，於台江大道一段（安和路四段至開安路）埋設口徑200公釐延性鑄鐵自來水管860公尺，工程７月11日完工通水啟用，以滿足和順工業區進駐廠商之用水需求。



台南市和順工業區目前區內廠商家數近5百家，創造約350億元年產值，提供12000個工作機會。工業區北鄰之台江大道一段係於2016年3月開通，原道路規劃屬60公尺計畫道路，目前道路寬度為20公尺。隨著和順工業區近年發展，工業區北鄰台江大道一段陸續已有十家廠商進駐，自來水需求更為迫切。

台水六區處李丁來處長表示，為解決和順工業區新進廠商用水問題，在行政院李孟諺秘書長指示全力協助、台南市政府經發局、和順工業區廠商協進會陳文祥理事長、及台水六區處共同努力下，已於今年6月底完成埋設口徑200公釐延性鑄鐵管約860公尺，與既有工業區內管線連接成管網供水，並增設兩處消防栓，維護進駐廠商消防安全，提供區內廠商更穩定之供水品質。

配合新埋供水管線完成，接續由台水六區處台南服務所協助10家新進廠商辦理申請裝設自來水，經勘查、設計、施工，已於7月８日陸續完成10家廠商之用戶外線工程，7月11日工程結案裝設水表，正式通水啟用，對促進工業區長期發展，提供量足質優之用水保證。