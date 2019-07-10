台鉅化妝品「含致癌物石棉」　台南衛生局：2017年已停產

▲台南市衛生局派員前往台南台鉅公司工廠查核，惟該貨品2017年已停產，衛生局要求下架，並深入釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部食藥署7月9日公布，國內製造的Claire‘s、JoJo Siwa、City Color旗下的眼影、粉餅、修容盤等疑似含有具致癌性的石棉，經查為台南台鉅公司製造，衛生局10日上午前往查核，發現該貨品已於2017年停產，無案品可查驗。

台南市衛生局指出，10日上午10時許，派員立即進行工廠查核，根據現場稽查人員回報，該公司只販售其中4款產品，其中“JoJo Siwa Makeup Set”非其公司販售產品，其他4項產品均是由台鉅公司接單後，交由中國福清化妝品有限公司進原料及製造，原料均依亞洲檢驗標準合格（中國檢驗標準與歐美國家有異），製造後再由福清公司銷售給歐美經銷商。

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▲台南市衛生局綜合企劃科林美良科長說明稽查情形。

業者表示該產品2017年已停產，但還在產品效期內，現行市面仍有流通。衛生局已要求業者進行預防性下架。惟查核公司現場無案品可供查驗，目前尚在釐清中。



衛生局說，下架的產品批號分別為「Claire’s Eyeshadows 08/17」、「Claire’s Compact Powder 07/15」、「Claire’s Contour Palette 04/17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002/PD-C1179」。石棉為化粧品禁止使用成分，業者可依《化粧品衛生安全管理法》，處新台幣2萬元以上500萬元以下的罰鍰，甚至停業。衛生局呼籲民眾，若購入相關產品應立即停用，以免造成健康危害。