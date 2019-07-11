台南市民的小確幸　台南好停APP手機繳停車費優惠續延

▲台南市交通局延續台南好停APP繳費優惠活動至12月31日，凡下載「台南好停APP」加入會員使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場停車費，即享超省優惠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為讓台南市民有小確幸，台南市交通局延續台南好停APP繳費優惠活動至12月31日，凡下載「台南好停APP」加入會員使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場（含開單之路外停車場）停車費，即享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣3元」的超省優惠，不只便民，也能持續享受實質優惠。

交通局局長林炎成表示，為節省民眾繳納停車費的時間及手續，交通局大力推動行動支付政策，除了一般常見的街口、Pi 拍錢包、friday錢包、橘子支付gamapay、停車大聲公及一卡通line pay等6款APP線上繳納路邊停車費服務，為使停車繳費管道更加多元，交通局官方「台南好停APP」除了早就加入行動支付行列，更提供有感的停車繳費優惠，民眾只要於APP輸入車號或掃描繳費單條碼查詢停車費，即可選擇由信用卡扣款完成繳費，呼籲大家共同體驗、習慣行動支付帶來的便利性。

台南市停車管理處處長黃俊傑指出，使用行動支付繳停車費的好處多多，具省紙、省時等優點，而市面上APP支付載具的種類琳瑯滿目，使用者易產生選擇障礙，「台南好停APP」一次到位，整合停車找位與繳費服務，凡下載「台南好停APP」加入會員使用專屬行動（線上）支付繳納台南市路邊停車場（停管處自行開單之路外停車場）停車費，至12月31日止將享有第1筆停車費免費優惠，如繼續使用該行動支付，之後每筆停車費再給予折扣3元優惠，讓民眾輕鬆好停、支付享優惠，請大家多加下載安裝使用。