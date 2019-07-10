「六指賭魔」陳宏宗下手兇殘　去年騎腳踏車遭警盤查就開槍

▲涉嫌槍擊台南市玉井分局員警的緊急查緝專刊通緝要犯陳宏宗，開槍拒捕被警方當場擊斃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／南市報導

台南市玉井槍擊案的槍擊要犯陳宏宗，逃亡多時後，7月10日清晨遭嘉義警方鎖定緝捕，陳嫌拒捕與警方駁火，陳嫌被警方擊中頭部當場死亡，台南市玉井分局據報也派員前往會同偵辦。

嘉義縣大埔鄉山區10日清晨發生警匪駁火，逃亡許久的槍擊要犯陳宏宗遭警方收網圍捕，但生性兇狠異常的陳嫌拒捕，還當場連開5槍頑強抵抗，其中1發子彈擊中車輛擋風玻璃，驚險擦過現場一名許姓維安人員頭部，事後緊急送往嘉義市聖馬爾定醫院治療，所幸經檢傷後許員僅有頭皮紅腫、擦傷，經冰敷治療後已經出院，現暫時返家休養。

左手掌僅剩一根大拇指的陳宏宗分別在2016年、2017年犯下2起槍擊案，至今仍然在逃，警方追查許久終於掌握到陳嫌近日在大埔山區出沒，立即調集警力展開圍捕。豈料陳嫌見警後不驚不懼，還一度試圖倒車衝開警網，見警力堅強後，陳嫌仍不放棄，伸手掏槍朝著現場員警連開5槍，警方開槍反擊，將陳嫌當場擊斃。

據了解，台南市警玉井分局楠西分駐所所長王者音、警員顏進財等2員，2018年12月12日深夜10時21分，在楠西區密枝里台三線362公里處，發現一名男子騎乘腳踏車停在路邊，因值深夜，且位處偏僻，員警心想民眾可能有需協助之處，好心下車主動關懷，卻遭對方連開5槍射擊，其中3槍往員警胸和背射擊，有心致人於死，員警來不及反應，連槍都來不及拔出，幸好員警有穿防彈背心，雖中槍受傷並無生命危險；開槍歹徒趁亂逃逸。

台南市警方案發後馬上重員大批警方進行搜山圍捕，但該名兇嫌丟下腳踏車及私人物品後逃逸無蹤，警方現場發現5顆彈殼，初步調查兇嫌穿灰白色衣服，有戴棒球帽和口罩；歹徒與員警對話時口罩稍微往下拉，年約40多歲。

警方在案發現場約6公里位置，發現一輛可疑白色汽車棄置路旁，該車未懸掛車牌且引擎號碼被磨掉，警方懷疑該車有可能就是兇嫌所有，疑因車輛故障，嫌犯只得改換腳踏車往前騎，卻遇上警車，因員警主動關心，兇嫌可能怕自已擁槍被查獲而先下毒手，警方從兇嫌丟棄在現場的腳踏車上，採集到相關DNA跡證，比對出涉有偽造文書和殺人未遂等罪嫌的通緝犯陳宏宗（57歲）涉案。

因陳嫌行兇後攜帶槍枝在逃亡，警政署特發布緊急查緝專刊，全面追查涉有重嫌的通緝犯陳宏宗。緊急專刊上指出陳宏宗（57歲）身高約178公分高，體型瘦，左手掌僅剩拇指。可能出入藏匿處所為台南市玉井區、楠西區及嘉義縣大埔鄉等處，且隨身攜帶槍械，生性兇殘，提醒員警查緝時要注意自身安全。

陳嫌在警方追緝下，因頑強拒捕，開槍射擊追捕員警而被警方擊斃，台南市玉井分局據報也派員北上會同偵辦。