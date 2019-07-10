朱立倫台南造勢　倡言發展觀光

▲「台南女婿」朱立倫7月10日第二度回台南，為國民黨總統初選造勢，走訪教育、觀光、商業等各界領袖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南女婿」朱立倫7月10日第二度回台南，為國民黨總統初選造勢，走訪教育、觀光、商業等各界領袖，強調他的兩岸和平、堅持民主、發展經濟參選主軸理念，並保證優先協助台南，推動在地優勢的觀光、美食產業。

據了解，朱立倫上個月也回台南造勢，主要造訪縣區及老婆的佳里區祖厝，10日則參訪市區，到勝利電台、嘉南電台受訪，並向市商會幹部暢談參選抱負。他首先拜訪台南市家長聯合會、家長們反映最近台南校園出現數件性平事故，讓家長感到難過，特地提出四項議題，希望朱立倫重視，包含：教育部、勞動部應協調教師的合法權益；教師法應解禁可由公務人員兼任學校行政職務；教師團體應可成立分會；教師教學評鑑應作為教師是否適任的依據。

接著，朱立倫到安平區的「台灣第一街」安平貴記美食文化館，與安平商圈業主座談台南觀光與農特產等議題，建議提供朱立倫在桃園縣長、新北市長16年任期的發展觀光經驗。

朱立倫說，台南和桃園、新北各有不同的都市特色，因為他是台南女婿非常了解台南的文化和小吃特色聞名國內外，發展潛力雄厚，市府全力帶動是非常重要的關鍵，例如這次疾管署全國誤傳開山里登革熱疫情的簡訊，反而使得台南的知名度提升，業者或許可趁機宣傳行銷。

全程陪同朱立倫造勢的高思博，則提醒台南市民，審慎處理正在進行的國民黨總統初選民調作業，不要輕信網路傳言刻意省略回答詢問，應按照流程辦理，絕對不會影響所支持對象的得票情形。