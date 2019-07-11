選總統是「不得已」遭轟　柯文哲：台灣亂下去到底要怎麼辦

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲10日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」活動時談到，當醫生可以救很多人，算不錯的職業，當市長是不得已才去做，當總統「那就更不得已才去做」，在網路上因發不少討論。對此，柯文哲11日受訪解釋，台灣現在的狀況，不是一個正常國家該有的，稱自己最近還在想台灣到底要何去何從；至於是否不希望韓國瑜當總統？柯驚訝反問記者，「你怎麼直接跳過去？」

對於稱當總統是「不得已才去做」引來不少網友批評，柯文哲說，這也沒什麼，「我每次說我看台灣現在的狀況，真的，不是一個正常國家該有的」；媒體追問，是否感嘆現在的狀況才要選？柯僅說，「太亂。」

至於韓國瑜若從國民黨出線，是否會增加你選總統機會？柯文哲不願正面回答，僅表示還在思考，「我最近才在想，到底台灣何去何從？這樣亂下去到底要怎麼辦？」；媒體接著追問，否不希望韓國瑜當總統？柯驚訝反問記者，「你怎麼直接跳過去？」

另外，有近柯幕僚表示，韓國瑜出線會讓柯文哲參選機率大增？柯文哲反問，「你說哪個幕僚？」隨後問記者今天有沒有其他話題，不願再談選舉一事。

但最後媒體不放棄，繼續追問，是否對韓國瑜參選總統感到憂心？柯文哲嘆了聲氣未會應；而未來是否會變成「四腳督」？柯說，「這就是越來越亂，就這樣。」

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者范綱儀攝）