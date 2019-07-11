藍初選民調Day 4：朱立倫行程大爆炸、郭台銘揚言突擊小英　韓國瑜慰問消防隊

▲朱立倫、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者黃國霖、李毓康攝、翻攝自東森電視直播）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調進入第4天，選情白熱化，鴻海創辦人郭台銘甚至因選情緊繃激動落淚，而參選人們持續在各種議題上表態，勤走基層，積極爭取民眾支持。11日，高雄市長韓國瑜因公務在身仍低調待高雄，前新北市長朱立倫行程滿檔，鴻海創辦人郭台銘則深入桃園勤走基層，還揚言要到桃園機場送國旗帽給總統蔡英文。

韓國瑜一連4天都低調待高雄，11日上午10時出席「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」，接著於晚間7時參加「高市義勇消防總隊顧問團餐會」，就再無其他公開行程。

郭台銘第11日走訪桃園，上午8時30分拜訪忠貞市場，9時參訪國旗屋米干店時，還揚言要至桃園機場為蔡英文出訪友邦送機，並將國旗帽一同送給蔡英文，不過幕僚表示郭台銘原定行程不變，10時45分仍前往觀音區癌症村關懷病友。

▲郭台銘走訪桃園中壢區忠貞市場。（圖／記者沈繼昌攝）



朱立倫前幾天的行程力攻年輕人選票，連3天召開「年輕的最好」記者會，大談青年政策，11日上午8時接受中廣流行網《蘭萱時間》專訪、10時參觀「貓‧美術館–世界名畫全面喵化展覽」後，11時就到新北三重區順德里與老人共餐，下午2時還參訪「銀髮生技產業」康定股份有限公司，下午3時許接受TVBS新聞大白話節目專訪。