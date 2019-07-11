李佳芬農舍爆違建「90％農作在那？」　雲縣府6天未會勘挨轟：只說不動

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣古坑鄉的房產，被踢爆是農舍且有違建加蓋，《ETtoday 新聞雲》記者也到場直擊怪手拆除狀況，如今6天過去了，不見有雲林縣府相關單位到場會勘查證，議員江文登說，沒有人舉報就不去查，全台的民眾都看到了媒體的報導，難不成這都不算是「檢舉」？

江文登上午前往高雄市做為期3天的訪問，很可惜沒有看到韓國瑜本人，要不然真的會想問他本人「農舍」到底是怎麼一回事，江文登說，以前就聽過韓國瑜夫妻在雲林有農舍住家，但沒想到是一個大違建，都要出來選總統的人，應該要被高規格檢視，有問題就要說清楚講明白，不應該模糊不清。

而立法委員劉建國辦公室主任林廉貴也說，媒體都報導的沸沸揚揚了，縣府的態度還是讓人摸不著頭緒，不能說沒有檢舉就不去查，更何況這是全國注目的新聞，難不成是媒體報導有問題，所以縣府才至今不出面說明整件事的來龍去脈。

縣府農業處長說，農發條例有過多次修改，為了避免爭議，農業處已經向公所及地政事務所調閱李佳芬農舍的原始資料，不過依照《ETtoday 新聞雲》空拍目測圖來看，建物及空地大於農作物而森林及保育科長張文東說，「按照相關規定10%可以拿出來蓋農舍，剩下的90%還是必須作農業生產」，會釐清相關的時、地、物會安排會勘，一切都會依法辦理。

對於豪華農舍爭議，李佳芬6日則透過高雄市政府說明如下：

李佳芬表示該棟透天厝係於（民國）88年興建完竣，她於91年向原住戶透過購買取得作為住家用，由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。由於部分土地剛好鄰鄰近袋地，所以開路給鄰居使用。

之後曾為了小孩運動增建一室內空間。為避免是否有違法使用爭議，李佳芬已委請拆除公司加以拆除，該拆除仍進行中。對一間20年老宅被拿來質疑，李佳芬無奈自我調侃，完全比不上其他候選人豪宅萬分之一，實在太抬舉我們了。

【其他新聞】

►彰化魔樹3個月吊死2人！ 村民害怕不准送肉粽…挖除同地長出新樹「再爆慘劇」

►「彰化李宗瑞」狎30少女判22年 神秘資料夾爆驚另藏5千筆裸拍檔

