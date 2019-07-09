▲原PO原以為小弟弟是和他討糖果吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友日前到殯儀館為過世的爸爸上香，有「特殊能力」的他也殯儀館碰到一位小弟弟，進而從小弟弟的爸爸身上得知一件讓人鼻酸的事，「周遭朋友都說這段事件太電視劇情」。許多網友看完後也紛紛留言，「謝謝你，把他們的結解開了」、「洋蔥太大顆了」。

原PO在《靈異公社》透露，因為爸爸過世，每天都去上香的他，會在靈堂看見一個小弟弟，對方發現被看見後，總是用緩慢音調、重複對他說著「糖果球塞在衣櫃裡...對不起，生病不能偷吃糖果...不要生氣」。

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這名網友表示，最初以為小弟弟認錯人，在和他要糖果，所以也買了糖請對方吃，直到某天靈堂來一位中年男子，小弟弟手指著中年男子、眼睛則看著他，這時原po才曉得「這些話是祂要我說給他聽的」，原PO照做，男子聽完先是沉默，說完謝謝後離開。

▲原PO在靈堂看見過世的小弟弟。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

原PO表示，隔天又碰到那名男子，對方主動打招呼、向他道歉並說，「兒子因為重病，後期都在家裡照顧，因為一直吵要吃糖果，但是都被我阻止。整理遺物時，在衣櫃裡發現一盒沒吃完的糖果，明天是祂的出殯日，我會帶給祂」，希望原PO能幫忙轉達他沒生氣、不要再擔心。

原PO感嘆，「原來心酸的不是小男孩的愧疚，而是一位眼角含淚的父親遺憾」，這件事他想了一天才決定公開，「反正信者恆信」。網友看完感動直呼，「希望兩人此後都是心無罣礙，而你是福報滿滿」、「當媽的我淚流不止」、「感謝你幫小男孩傳達，不然都各有未說出的話與願」。