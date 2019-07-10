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「春瑩去哪兒？」 港媒揭：黨校實習　有望升任新聞司長

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▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部新聞司副司長兼發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部新聞司副司長兼發言人華春瑩，自今年2月起便「消失」在鎂光燈前，整整4個月沒有亮相，引起外界討論。外媒報導，華春瑩正參加中共中央黨校學習，有望於7月中旬返回外交部升任新聞司司長。

▲▼耿爽、華春瑩、陸慷。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

▲華春瑩(圖中)是大陸建政後，外交部發言體系內第五位女性發言人。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

《星島日報》引述港媒《東周刊》報導，華春瑩參加中共中央黨校中青年幹部培訓班，中青班學員由中央組織部挑選、考核，都是「明日之星」，在中央黨校進行為期四個半月的學習。

報導稱，中青班3月開學時，大陸國家主席習近平現身致詞，強調培養選拔優秀年輕幹部是一件大事，因此本屆學員特別受到外界關注及期待，如無意外，華春瑩學成歸來有望接替現任外交部新聞司司長陸慷。

據了解，華春瑩1970年生，曾任大陸外交部西歐司科員、參贊，2012年起任外交部新聞司副司長，是大陸建政後，外交部發言體系第五位女性發言人。

▲大陸駐美大使崔天凱開通推特帳號。（圖／翻攝崔天凱推特）

▲大陸駐美大使崔天凱開通推特帳號。（圖／翻攝崔天凱推特）

大陸外交部近日推出一系列結合新科技及社群的新宣傳方式，暨發言人辦公室正式進駐短影音平台「抖音」（大陸版），駐美大使崔天凱8日也宣布開始使用推特（Twitter）與民眾互動。崔天凱以@AmbCuiTiankai的ID在推特發文，「我很高興加入推特並期盼與更多美國人交流。歡迎關注我及@ChineseEmbinUS（中國駐美大使館）獲得最新資訊。」
 

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關鍵字：華春瑩,大陸外交部,特派現場,中共黨校,崔天凱

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