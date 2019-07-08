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影／四川對台交流推新品牌　「禹的傳說」弘揚大禹文化

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 記者曾俊豪／四川報導

第一屆海峽兩岸大禹文化交流活動暨2019（己亥）年大禹誕辰祭祀典禮今（8日）上午在四川綿陽北川羌族自治縣舉行，四川省台辦副主任趙宇在致詞時提到，此活動是四川省對台交流新品牌，希望讓兩岸進一步傳承弘揚大禹文化，提升綿陽北川「大禹故里」、「大禹文化之鄉」的知名度。

本次活動為期三天，包含第一屆海峽兩岸大禹文化交流活動開幕式、2019（己亥）年大禹誕辰祭祀典禮、海峽兩岸禹羌文化研討會、2019年綿陽市（北川）投資推介會、「大禹故里」品牌特色產品、台灣名小吃展示展銷等內容。

▲▼兩岸大禹祭祀活動。（圖／記者曾俊豪攝）

▲首屆兩岸大禹文化交流活動暨2019（己亥）年大禹誕辰祭祀典禮。（圖／記者曾俊豪攝）

除了將活動打造成四川對台交流新品牌，趙宇還指出，川台兩地每周有24個直航航班，台灣每年有超過40萬人次到四川旅遊，截至今年一季度，累計到四川投資台資企業達2172家，總投資額達200億美元，「不管台灣局勢如何變化，兩岸交流如何受阻撓，兩岸民間各領域的交流往來不會斷、也不會停。」

事實上，北川早在1990年便以禹穴溝、禹里場鎮、石紐山為核心打造「大禹故里」風景區，經歷汶川大地震後，北川異地重建的新縣城則大量注入大禹文化元素，包含標誌性建築禹王橋、展示大禹文化的禹王廣場，城區街道也以「石紐路」、「望崇街」、「石泉南街」、「石泉北街」等大禹文化意涵命名。

▲▼兩岸大禹祭祀活動。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北川原野文化（北川民間藝術團）董事長楊華武。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，浙江紹興近年也積極推廣「大禹文化」，北川原野文化（北川民間藝術團）董事長楊華武接受《ETtoday新聞雲》採訪時，以「生在北川・死在紹興」詮釋兩地差異。

他表示，大禹通過北川治江、治水，最重要的是背後代表的精神，也就是「為大眾做事」，「為老百姓做事」，這個精神鼓舞北川人民，因此不必要爭正統性，反而要尊重祖先對人類的貢獻，「北川人民敬畏大禹，他就是我們的祖先。」

官方數據顯示，北川以大禹文化為基礎，迄今累計開發1500多種文創旅遊產品，年產值人民幣3.5億元，帶動就業3000多人；2018年，前來北川觀光的旅客768.44萬人次，全縣旅遊總收入達人民幣63.6億元。

▲▼兩岸大禹祭祀活動。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北川新縣城處處充滿「大禹元素」。（圖／記者曾俊豪攝）

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