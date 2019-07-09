影／大陸「外交部發言人辦公室」正式設抖音：「一起抖在藍廳」

▲耿爽、華春瑩、陸慷。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）



大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人辦公室8日在官方微信、微博發布消息稱，「我們希望用更快、更好的發布，讓你更了解中國外交！來吧，和我們一起，DOU（抖）在藍廳」，宣布正式入駐短影片平台「抖音」（大陸版）。消息一出同時也發一段影片顯示，「藍廳」的外交部新聞發布廳的遠景和特寫，還有發言人陸慷、華春瑩、耿爽的發言畫面，並加上特效動畫及電音。

據了解，外交部發言人辦公室的微信公眾號2018年1月8日開通，「為關心中國外交的國內外民眾打開了一扇窗口，你開始了解藍廳。」另一方面，官方微博也在2019年5月20日上線，「藍廳和你之間的距離近一點，又近了一點～我們上新啦！」

▲外交部發言人辦公室正式入駐抖音。（圖／翻攝微博）



例行記者會短視頻在2019年6月18日上線，「藍廳每天出現在你的手機屏幕上，你和我們一起聆聽，今天的藍廳在談論什麼。」最後，外交部發言人辦公室2019年7月8日正式入駐抖音！「我們希望用更快、更好的發布，讓你更了解中國外交！來吧，和我們一起，DOU在藍廳！」

這則消息引發網友熱烈迴響，紛紛表示「一起抖起來」、「來了我的天團！」、「我要抽獎！」、「立馬去關注」、「句句讓外國記者抖一抖」、「厲害了！必須關注來一波」，同時還有人期待可以多發布一些外交部長王毅的片段。

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