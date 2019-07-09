美售台M1A2戰車　國台辦「正告」民進黨：將引火燒身

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

美國「M1A2戰車」等4項對台軍售案，正式進入「知會國會」程序，軍售案可望在1個月後正式生效。對此，大陸國台辦發言人馬曉光除呼籲美方撤銷對台軍售計畫，還「再次正告民進黨當局，任何挾洋自重、升高對立的行徑必將引火燒身，自食惡果。」

馬曉光傍晚透過新聞稿回應對台軍售議題，他提到，「美方此舉干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定，我們堅決反對。美方應立即撤銷有關對台軍售計畫，停止向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

我國防部今9日表示，美國政府於美東時間7月8日就素有「地表最強戰車」稱號的「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

其中「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」兩項22億2,356萬美元（約新台幣678億1,858萬元）對台軍售案，屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站；另「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對台軍售案為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

大陸外交部發言人耿爽也於例行記者會上回應，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。

▲2017年4月美韓軍事聯演，M1A2戰車亮相。（圖／達志影像／美聯社）