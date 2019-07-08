避「修昔底德陷阱」　陸副外長：中美可互相成就偉大

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

第八屆世界和平論壇8日在北京清華大學舉行，大陸外交部副部長樂玉成於午餐會前受訪表示，現今大國關係比兩千年前要複雜得多，中美關係不能用2500年前的「修昔底德陷阱」來解釋；「人類應該不斷從歷史發展進程中汲取教訓，不可重複掉進同一個陷阱，否則就陷入了『歷史宿命論』。」

樂玉成提到，現在是全球化時代，各國利益相互交融，很難想像兩個大國如果發生戰爭會給世界帶來什麼樣的災難。他表示，日前，美國近百名學者聯名發表公開信，指出美國敵視中國將適得其反，「我相信中美有足夠的智慧跨越『修昔底德陷阱』。」

▲第八屆世界和平論壇在北京清華大學舉行。（圖／CFP）

樂玉成並在第八屆世界和平論壇上發表演說，他指出，40年中美關係發展歷程給我們最大的啟示就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好、對話比對抗好，「美國當前面臨的問題，不是中國之過。」

樂玉成表示，「以加稅、脫鉤相威脅，不是解決問題的『藥方』」，中美經貿談判應該是平等的，結果應是平衡的、互利的，中美兩國利益高度交融，合作領域廣闊，應該相互促進、共同發展。

樂玉成強調，「讓美國再次偉大」和「中華民族偉大復興」這兩個歷史進程完全可以並行不悖，「中美完全可以相互成就，共同『偉大』。」

▲陸副外長樂玉成認為中美英避免掉入「修昔底德陷阱」引發戰爭。（圖／CFP）

「修昔底德陷阱」是古希臘史學家、思想家修昔底德 （Thucydides）闡述西元前5世紀雅典和斯巴達兩國發生的戰爭時提出來的論點，一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。他認為，「當一個崛起的大國與既有的統治霸主競爭時，雙方面臨的危險多數以戰爭告終。」

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