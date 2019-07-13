郭台銘擔任青溪總會總顧問　開嗆：蔡英文心裡沒有中華民國

▲郭台銘參加青溪總會餐敘。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

拚了！國民黨總統參選人郭台銘13日到彰化衝初選民調，晚間到彰化市參加中華民國青溪總會餐敘，受聘為總顧問，郭台銘在會中送給理事長也是立法委員廖國慶及所有在場會員每人一頂國旗帽，同時說，「蔡英文到美國去不敢戴國旗帽，我們一起來把她換掉，你們說，好不好？」台下鼓掌聲不斷。

據了解，郭台銘此行從彰化鹿港參拜玻璃媽祖廟出發，再到員林市成立台銘之友會，晚間再參加中華民國青溪總會聯誼會，行程排滿滿，所到之處都受到民眾的熱情包圍，展現高度人氣，也讓追著郭台銘的民眾說，有他豐厚的經濟財經背景，來帶領台灣走向未來，人民一定都會很幸福。

郭台銘離開員林市後，傍晚到彰化市彰邑城隍廟參拜，向城隍爺參拜時，郭台銘還向城隍爺報告說「我接任，開始接任，請您把重要責任交給我」。拜完城隍爺後，郭台銘在彰化縣前縣長卓伯源陪同下，步行到阿璋肉圓店，和民眾排隊一起吃肉圓，引來許多熱情民眾和他合影。

中華民國青溪總會目前有會員將近30萬人，而郭台銘應聘為總顧問一職，郭台銘感到非常的高興，郭台銘說，青溪總會的精神就是他最景仰的關公精神忠孝仁義，對國家要盡忠，對父母要盡孝，對朋友要仁愛講義氣，往後青溪的兄弟就是我郭台銘的朋友，他將會做好青溪總會總顧問的職責。

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